La Mar de Músicas arranca hoy su 26 edición con un 'Especial España'. El festival cartagenero realizará hasta el 24 de julio su programación musical, limitada a las medidas sanitarias vigentes, mientras que ya adelantó hace unos días sus actividades paralelas de cine, arte y literatura. En esta edición, por los escenarios principales de La Mar pasará «una nueva generación de músicos españoles que se acerca sin prejuicios a sonidos tradicionales o folclóricos, mostrando una visión contemporánea de ellos».

El Ayuntamiento de Cartagena, organizador del festival, lleva meses trabajando en la que será la 26 edición de su festival más emblemático, y que tuvo que suspenderse el año pasado por la pandemia; entonces, había previsto un 'Especial República Dominicana'. Esta vez, el festival se queda en casa en un homenaje al talento musical del país y en un contexto en el que la cultura se merece su homenaje.

CUATRO ESCENARIOS

La Mar de Músicas va a contar en su 26 edición con cuatro escenarios. Habrá conciertos en dos de los escenarios habituales del festival: el Auditorio Parque Torres y el Patio del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, hoy sede de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y se incorporan para esta edición las terrazas del Auditorio El Batel y del Real Club de Regatas de Cartagena.

DE LA TRADICIÓN A LA VANGUARDIA

El festival va a estar protagonizado por una nueva generación de músicos que se acercan a la tradición desde la vanguardia. Pero, ojo, hay nombres consolidados, que hicieron de la música popular su fuente de inspiración. En la vigesimosexta edición del festival de Cartagena se podrá escuchar, por ejemplo, la folktrónica gallega de Baiuca; la electrónica combinada con músicas de la tradición popular andaluza de Califato 3/4; la reinvención de iconos musicales con tintes de rock, flamenco y música popular de Los Planetas y Niño de Elche, presentando su proyecto Fuerza Nueva, así como a la cartagenera Yarea, nueva sensación del pop nacional. Y todo ello solo hoy, primer día.

Mañana sábado será el turno de la fusión de flamenco y rap de la catalana Queralt Lahoz; del coctel macarra de rock andaluz y psicodelia de los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y de una figura imprescindible de la música española como es Kiko Veneno.

Tampoco podía faltar en este especial uno de los músicos y compositores que más ha hecho por la renovación de las músicas populares en nuestro país: Raül Refree, que estará acompañado por Niño de Elche el domingo 28 en el patio del antiguo CIM. En el resto de escenarios del festival estarán ese mismo día la cantautora Travis Birds, el gallego Sen Senra y uno de los proyectos más interesantes que ha nacido en la Región en los últimos tiempos, Maestro Espada.

La segunda semana de La Mar comenzará con Fetén Fetén y su apasionante misión de recuperación de la memoria musical, mientras que, también el lunes 19 de julio, María Rodés, gran exploradora del folclore, presentará su Lilith (2020), considerado como uno de los mejores discos facturados en nuestro país el pasado año. Aunque los platos fuertes de esta jorandas serán Rocío Márquez, encumbrada como la nueva voz del cante jondo, y Jorge Drexler, que recibirá el premio del festival y actuará en el Parque Torres.

El uruguayo es una de las apuestas internacionales de esta edición, pero no la única. De hecho, especialmente relevante en este sentido es el martes 20 de julio, con la presencia de la gala Yseult y, muy especialmente, del norteamericano Rufus Wainwright, que volverá a Cartagena con la gira Ah! Live Again. Unfollow the Rules solo. Ambos compartirán cartel ese día con Tanxugueiras, tres cantareiras llenas de virtuosismo y contundencia, abiertas a la evolución y reformulación de las músicas gallegas, y, como no podía ser de otra manera, con uno de los máximos representantes de la renovación del folclore asturiano, el agitador Rodrigo Cuevas.

El día siguiente, miércoles 21, estará protagonizado por uno de los cabezas de cartel de esta edición: el guitarrista norteamericano Ben Harper, pero el aclamado intérprete estará bien arropado en el programa de esta jornada por Vicente Navarro, por el guitarrista Antonio Rey y por la mallorquina María del Mar Bonet.

El jueves 21, sonidos contemporáneos llegarán al festival de la mano del canto gregoriano progresivo de Tarta Relena, y de la redimensión del concepto tradicional de Maria Arnal i Marcel Bagés. Los mismos que traerá María José Llergo, Premio Paco Martín a la Artista Revelación de las Músicas Globales, con ese flamenco que se asoma a la tradición y ella lleva por caminos inexplorados, para que suenen rabiosamente actuales. El cantaor Israel Fernández, acompañado por Diego del Morao, completa la convocatoria para esta antepenúltima jornada de La Mar de Músicas 2021.

El viernes 22, Los Hermanos Cubero presentarán en El Batel su nuevo cancionero, que fusiona con maestría y audacia la música tradicional castellana con el folclore rural de Estados Unidos. Lo mismo hará Silvia Pérez Cruz, con su último disco Farsa (género imposible) (2020). La mexicana Silvana Estrada y alhameño Juan José Robles completan la nómina de artistas para este día.

Y, por último, en la jornada de clausura de esta edición, la joven Verde Prato, inspirada en el folclore vasco, se acercará a Cartagena con Kondaira eder hura (2021). Los Fuel Fandango estarán en el Parque Torres su último trabajo,, Origen (2020). Por último, en el CIM estará la inclasificable Rigoberta Bandini y en El Batel, la sensación local de la temporada, Arde Bogotá, que presentarán su flamante primer largo, La noche (2021).

EL CARTEL DE ESTE AÑO

El cartel de esta edición es obra de Ricardo Cavolo, uno de los ilustradores españoles más internacionales. El artista salmantino fue ya el autor de la imagen del 'Especial República Dominicana' que no llegó a celebrarse, y este año repite con una imagen donde sus característicos personajes serán protagonistas.