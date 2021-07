1. ¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre? Presentaos en unas líneas. Ponedle nombre a lo que hacéis.

2. Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

3. ¿Por qué habéis decidido participar en CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

4. Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

La 29ª edición del CreaMurcia no se ha detenido por la pandemia. No lo hizo en 2020, y este año en que la situación apuntaba algo mejor ha vuelto a arrojar cifras récord de participación. En asuntos de creatividad la pandemia no ha limitado, y la cosa se dispara. Por lo visto y oído, nos encontramos ante un nuevo boom de la música murciana, lo que no resulta extraño cuando cada vez más grupos juegan en las ‘ligas mayores’: un fuerte estímulo para los que empiezan. Las semifinales disputadas han permitido ver además una enorme variedad estilística junto a una gran falta de prejuicios y una extraordinaria solvencia instrumental. De hecho, tal vez esa sea la razón por la que este año hay cuatro grupos en la final - que tendrá lugar el 15 de julio en el Murcia Parque - en lugar de los tres habituales.

De los 45 grupos que se han presentado a la modalidad de Pop Rock, los cuatro finalistas (Pleyel, Perdón, Shaman Shaman y Goblin Circus) tendrán casi media hora cada uno para demostrar su buen hacer en directo, y los ganadores del primer premio recibirán 2.000 euros. Además, con el objetivo de promocionar sus temas, se grabará un CD que recopilará las canciones premiadas, y se hará entrega de un segundo y tercer premio de 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Globin Circus

1. Somos Goblin Circus, banda recientemente compuesta por trocitos de otras bandas entre murcianas y cartageneras que se han convertido en ‘goblins’ y han decido dar toda la locura que tienen. Aunque no nos gusten las etiquetas, sí que es cierto que mamamos mucho de la escena garage/surf australiana, el punk inglés, y luego ya están los Pixies. En cuanto al nombre, la actitud carismática entre malvada y juguetona de un ‘goblin’ nos encajaba a la perfección con la actitud del proyecto y las canciones. ¿Imaginas un ‘goblin’? Ahora llena un circo de esos bichos.

2. Contando con que solamente tuvimos dos horas para grabar y una para mezclar por cuestiones de no disponibilidad nuestra, he de decir que Señor Guindilla Records hizo un currazo, y que estamos muy contentos con las grabaciones. La primera es I need a shower, segunda pieza de una mini obra compuesta por 3 temas: Super sayain, I need a shower y Creepy monster. La canción limpia, refresca, quita los miedos, aunque la metáfora principal solo sea sexo. La segunda presentada es Glass of milk. Sinceramente esta canción es un bebé, no han pasado ni cuatro meses desde que empezó a componerse; aún tiene que asentarse. Describe una escena surrealista entre animales haciendo cosas que no deberían. Creo que hay un 9/8 por ahí escondido. ¿O era un 10/8?

3. Grabar dos temas gratis, tocar bolos estando como está la cosa, y encima premios suculentos. Aunque siempre está la duda, nuestra intención siempre ha sido ir a por todas; no pasar hubiera sido decepcionante.

Solo conocíamos a Pleyel de otras ediciones, son un rival a tener en cuenta sin duda, se nota que trabajan mucho porque suenan muy apretados. A Perdón los conocimos en el concierto de las semis; no son nuestro estilo, pero fue interesante cuanto menos. En cuanto a Shaman Shaman, los acabamos de descubrir. JuanPe se declara fan, y si quieren han ganado una banda aliada, han dado justo donde nos gusta. Chapó.

4. Mr Grieves, de The Pixies.

Shaman Shaman

1. Alfredo (batería) y Pons (guitarra, voces) se conocen de toda la vida, eran los típicos amigos que se bajaban al parque a beber litros y esas cosas. Ellos fundaron el grupo, y yo (Pascual, bajo) me incorporé cuando volví de trabajar en Francia allá por 2017. Empezamos a tocar todos juntos en otro proyecto con un amigo, y dejamos un poco en ‘standby’ las canciones de Shaman Shaman hasta que en 2018 lo reactivamos hasta la fecha. Respecto a las influencias, es un buen mezclete, ya que cada uno viene de su padre y de su madre, aunque los tres tenemos en común el garage-rock, la psicodelia y el punk/rock alternativo, que son los ingredientes principales del caldero ‘shamánico’. Solemos mencionar mucho a los King Gizzard, así como la música noventera, que nos flipa a los tres. El nombre del grupo viene porque nos gusta la figura que representa el chamán. El chamán, en un gran número de culturas, es el encargado de hacer rituales en los que es capaz de viajar entre distintos planos de realidad y modificar la percepción de las personas. De cierta manera, nuestra música tiene ese tinte psicodélico del chamán, que junto con la energía de las canciones y la potencia de las letras, te dan una bofetada en la cara y son capaces de alterar tu percepción.

2. Sysiphos y Violent, dos canciones que hemos estado trabajando mucho para grabarlas y presentarlas a este certamen. El concepto de Sysiphos viene del mito griego del mismo nombre, donde este personaje estaba condenado eternamente a desempeñar una tarea repetitiva. Utilizamos esa idea como metáfora de la automatización que vivimos los seres humanos y viene acompañada con un ritmo frenético donde no hay momento para la pausa. Violent es una canción en la que a base de ‘fuzz’ y distorsión, comentamos la dificultad que hay para encontrar vivienda para la gente joven en estos tiempos, así como de las aventuras y anécdotas que ocurren en esas casas. Son dos viejas conocidas, ya que curiosamente son las mismas dos canciones que grabamos cuando nos apuntamos por primera vez los tres juntos en el año 2018, y aquella vez no llegamos ni a semifinales.

3. Sabemos que el CreaMurcia siempre ha tenido mucha controversia, pero al final, cuando lo analizamos con objetividad, es una suerte poder grabar dos canciones gratis y dar conciertos si eres seleccionado. Cuando lo comentas con gente y bandas de fuera se quedan bastante sorprendidos, y es un lujo que se siga celebrando especialmente en el contexto actual de pandemia. Nos ha alegrado mucho ser semifinalistas porque al final es un bolo gratis. Además llevamos muchos años participando, y estar presente siempre es una buena inyección de moral. Llevamos muchos meses encerrados en el local trillando temas, y las semifinales nos han dado una oportunidad de enseñar parte del trabajo que hemos hecho. Este año nos ha sorprendido la variedad de estilos de nuestros contrincantes, y da gusto comprobar que haya tantas personas haciendo música tan diferente en nuestra ciudad.

4. Nos gusta mucho la frase de Kurt Cobain que dice algo así como «desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres». No obstante, admiramos el trabajo de muchos artistas, y me voy a mojar con que a los tres en determinados momentos de nuestras vidas nos influenció bastante Bob Marley. ‘Blyat, Poyekhali Shaman Shaman!’

Perdón

1. Nosotras somos Perdón. Respecto a la elección de nuestro nombre, siempre contamos la misma anécdota: durante un viaje largo de coche estuvimos hablando sobre la idea de formar un grupo y de hacer una canción que hablara de disculparse todo el rato aunque no hiciera falta.

Así surgió nuestra primera canción, Lo siento, y pensamos que nada podría ser mejor que sacar esa canción llamándonos Perdón para reiterar aún más la idea. Nuestras influencias individuales son una miscelánea de muchos géneros, grupos y artistas, pero a la hora de componer como Perdón tenemos mucha influencia de grupos como Axolotes Mexicanos o Tronco. Nosotras definimos nuestra música como ‘música tristona con ritmitos chachis’, pero al fin y al cabo es pop.

2. La primera canción que presentamos es Nota de voz, uno de nuestros primeros singles, que habla sobre una situación dolorosa de ‘ghosting’ que acaba explotando casi como una amenaza rabiosa de pop por las calles de Murcia. La segunda se llama Debería cuidarme un poco más, y contrasta una letra bastante triste sobre la apatía o la ‘depresión estacional’ con un sonido muy alegre. Habla sobre ese sentimiento de derrota y cansancio en el que sientes que todo está regular y no tienes muchas fuerzas para hacer la colada ni enamorarte.

3. Nos decidimos a participar principalmente porque nos parecía una oportunidad buenísima para gente como nosotras que no suele tener los recursos ni los espacios para acceder a cierta calidad musical a la hora de grabar por ejemplo en un estudio como el que ofrece el CreaMurcia. Nuestra elección como semifinalistas nos pareció como mínimo una sorpresa, porque no lo considerábamos una opción desde el principio, pero nos hizo tremenda ilusión pensar en tener también la oportunidad de poder tocar en directo y enseñar al completo lo que hacemos como Perdón. Sobre el resto de compañeros que fueron seleccionados en la semifinal, estábamos especialmente ilusionadas al ver que íbamos a poder compartir la ocasión con personas como Ana Cano. Y con respecto a los compañeros que tendremos en la final, tenemos muchas ganas de ver sus directos, ya que no tuvimos la oportunidad de verlos a todos en la semana de semifinales.

4. Para Irene es World Alone, de Lorde, para Leyre, seguramente cualquiera de One Direction, y para Arturo, El helecho, de Tronco.

Pleyel

1. Somos Pleyel, una banda de rock afincada en Murcia capital, formada por Chechu Díez (guitarra y voz), Jaime Cano (batería), Edu Meseguer (bajo), Omali García (teclados y theremín). La verdad es que nuestro estilo abarca varios géneros. Intentamos fusionar sonidos modernos con una forma viva de hacer música, aunque podríamos encajar nuestro estilo más con el sonido de la costa este.

2. La verdad es que estamos muy contentos con nuestras maquetas del concurso. Están grabadas en directo, tal y como lo hacemos en un concierto. Eso para nosotros tiene mucho mérito, ya que es la primera vez que grabamos en sesión.

3. El CreaMurcia es un concurso al que nos presentamos todos los años, y la verdad es que sabíamos que este año había bastante nivel en las maquetas presentadas por las otras bandas, así que fue una sorpresa salir elegidos finalistas.

4. Release, de Pearl Jam.