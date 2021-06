El amor es un juego. Y gana el que menos miedo le tiene a la locura. Bajo esta premisa llega a las librerías la segunda entrega la trilogía de Los Vértices, del escritor ceheginero Eloy Ortiz. Se trata de El ángel que no sabía volar (Libros Indie, 2021), una novela plagada de amor, miedo, dolor, ira, libertad, sexo, mentiras… Una historia donde nada ni nadie es lo que realmente parece.

¿Cómo surge este proyecto, esta trilogía de Los Vértices?

Pues nació de la casualidad, realmente. Y de la necesidad de ‘sacar’ esos sentimientos que nos abordan a la mayoría tras una relación infructuosa. Además, creo que siempre estuvo en mi, latente, el deseo de escribir una novela;lo he hecho durante toda mi vida [escribir], pero El ángel al que vi llorar (2020) [primera entrega de la trilogía] fue mi primera incursión en el mundo de la narrativa. Así que diría que Los Vértices nace de la necesidad de liberarme y de curar las heridas.

Hablamos de una historia que, en el fondo, trata sobre el día a día y sobre cómo se relacionan los seres humanos, pero sin tabúes.

Exacto. Es lo que pretendo, de hecho: llegar a la cotidianidad del día a día, de lo normal, a aquello que pasa por nuestras cabezas. Muchas veces lo que buscamos al leer es encontrar un espejo para nuestra alma en el alma de otra persona, y eso es lo que he pretendido captar y plasmar en esta novela, que es muy dura y realista a la hora de expresar los sentimientos. Creo que cualquiera que lea esta novela –a pesar de tener una temática LGTBIQ– se puede sentir identificada con los sentimientos de los dos protagonistas.

A todo esto, tanto la anterior como esta nacen en cuarentena.

Sí. Bueno, en realidad este año he publicado tres libros: estos dos y un poemario. Sé que está feo decirlo con el año que hemos llevado, pero, en ese sentido –el literario–, 2020 fue un gran año para mí. Tuve tiempo para poder trabajar y pensar este proyecto, que tiene una gran historia detrás y que cuenta con el trabajo de mucha gente... Se ha echado en falta el poder presentarlo al público y estar en contacto con el lector, eso sí, aunque también se agradece que la gente haya respondido muy bien a las publicaciones, tal vez porque ha tenido más tiempo para leer y meterse de lleno en la historia. En este sentido, aprovecho para recordar que no se nos puede olvidar nunca que la cultura nos ha acompañado en los peores momentos de esta pandemia.

¿Cuándo se da cuenta de la vida de Asier y Leo, sus protagonistas, dan para, no una novela, sino para una trilogía?

Pues el día en que terminé de escribir la primera parte: tenía como unas 350 páginas del primer volumen y vi que la historia daba para mucho más. Había muchas temáticas que había que abordar y no quería pasar de puntillas por ciertos temas... También vi que los propios personajes daban para más. Así que, aunque inicialmente tenía la idea de que fuera una novela autoconclusiva, al final terminó en una trilogía. Y si no hubiera puesto ese límite seguro que esta historia daría para muchos más, porque son unos personajes muy complejos que tocan temas que nos afectan a todos diariamente. Ahí está, por ejemplo, la inclusión, no solo a nivel social, sino también en el mundo del deporte, ya que Asier es futbolista profesional. También tocamos otros temas como la soledad, la depresión o las adicciones. En definitiva, temas muy variados que, como te decía, considero que no había que tratar de forma superflua, sino que había que profundizar en ellos si la idea era que, además de entretenimiento, las novelas fueran también algo instructivas.

Decía que siempre ha escrito y que escribir una novela era algo que estaba ahí, latente. ¿Cómo o cuándo nace esta pasión?

Me gusta escribir desde bien pequeño. Yo era de esos niños que no jugaba mucho a videojuegos; tampoco me gustaban los deportes, así que era de esos que, en los cumpleaños, en lugar de pedir juguetes pedía libros. Siempre he sido un devorador de historias. A partir de ahí, llegó un día en el que quise dar el paso y probarme a escribir. Como muchos jóvenes de ahora, contaba con una herramienta que era Internet, donde empecé a publicar mis primeros relatos y a recibir el aliento de la gente que los leía;eso, al final, me hizo ver que quizá algún día tendría la posibilidades de publicar algo. Como muchos otros, comencé por la autoedición, pero finalmente he encontrado una editorial que ha apostado por mí y con los que estoy trabajando en este y otros muchos proyectos que vendrán.

Ceheginero de nacimiento, ahora mismo vive en Madrid. Ha sido arqueólogo, entrenador, ahora ejerce de profesor... Todas sus vivencias (que no son pocas...) también se ven reflejadas en sus trabajos.

Es imposible dejar completamente a un lado mi formación..., sobre todo como historiador, ya que al final da mucho juego a la hora de crear historias. Puedes utilizar partes del mundo de la filosofía, también de la mitología... Esta última la incluyo mucho, al igual que sucede con la historia del arte. Al final mis experiencias son algo de lo que no me puedo despegar. Soy historiador y, además, de pura cepa, de biblioteca, de los antiguos; y no solo eso:es algo que me gusta que este presente en mis novelas, quiero que se vea mi pasión por la Historia desde un prisma que pueda resultar atractivo para el público.

Por cierto, esta trilogía está teniendo una gran acogida entre los lectores de la Región, de nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras...

¡Ha sido una verdadera sorpresa! Contaba con que la novela estuviera en España, que contara con una distribución en grandes superficies y en librerías tradicionales. Contaba con la gente que ya me conocía de otros trabajos, y a través de las redes sociales. Pero cuando la primera tanda de libros se vendió en una semana, y luego me di cuenta, a través del buscador, que la novela cada vez está en más sitios como Estados Unidos, México y, a los pocos meses, en toda Latinoamérica y Europa (e incluso en vendedores asiáticos), no me lo podía creer. Es muy gratificante que me escriba alguien desde Panamá o incluso desde Sudáfrica; para mí es un sueño.

Antes lo mencionaba:las novelas de Los Vértices no son sus únicas referencias bibliográficas, también ha publicado dos poemarios. ¿Dónde se encuentra más cómodo, en la prosa o el verso?

En la novela. Principalmente porque me ofrece la posibilidad de tocar más temas, de desarrollar una historia de manera más profunda; además, también creo que es más accesible al público. Aunque sigo escribiendo poesía (eso sí, de una manera más íntima), definitivamente, me siento más cómodo en narrativa, e incluso ahora que estoy escribiendo mis primeros guiones de teatro y para alguna futura serie de televisión.

¿Para cuándo veremos la tercera parte de esta trilogía?

Depende un poco de mi otra vida profesional, ya que como muchos jóvenes me enfrento en unas semanas a unas oposiciones... Esta segunda novela la he podido escribir compaginando esas dos partes, mientras que esta tercera dependerá un poco cómo me salga el examen. Pero bueno, ya tengo el guion hecho y me quiero poner con ella a principios del mes de julio, así que espero que esté lista para finales de año o principios de 2022, ya que tengo varios proyectos que me gustaría empezar pronto.