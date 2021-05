«Todas las Españas que caben en España, ¡y hasta alguna imaginada!». Así anunciaban ayer desde el consistorio cartagenero la nueva edición de La Mar de Músicas 2021, que aunque anunciada hace semanas y con algún artista ya en nómina, no fue hasta este jueves cuando hizo público el grueso de los artistas para esta edición ‘patria’. Así, el festival organizado para este verano y que tendrá lugar en la ciudad portuaria del 16 al 24 de julio estará protagonizado por una nueva generación de músicos que se acercan a la tradición desde la vanguardia. Pero, ojo, hay nombres consolidados, que hicieron de la música popular su fuente de inspiración. Baiuca, Los Planetas junto al Niño de Elche, Califato 3/4, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Kiko Veneno, Raül Refree, Silvia Pérez Cruz, Israel Fernández, María José Llergo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Rodrigo Cuevas, María del Mar Bonet, Fuel Fandango...

«Hay una ola de artistas emergentes que se están acercando al flamenco, al folclore, a las músicas populares, para crear sonidos contemporáneos, acordes con nuestro tiempo. Queremos combatir prejuicios y mostrar que lo nuestro, que la raíz en la música, ahora también está de moda, desde las muñeiras hasta la jota», señaló la alcaldesa Ana Belén Castejón durante una rueda de prensa celebrada en la terraza de El Batel. «Vamos hacer un viaje por nuestro país para mostrar su diversidad, su riqueza cultural, sus diferencias, pero también sus similitudes. Un viaje que va a mirar a la tierra, pero no desde la pureza. Creemos en lo diverso, en la mezcla, en lo mestizo..., así han sido todos los especiales de La Mar de Músicas, y este no iba a ser menos», apuntó la regidora.

En la vigesimosexta edición del festival de Cartagena se podrá escuchar, por ejemplo, la folktrónica gallega de Baiuca; la electrónica combinada con músicas de la tradición popular andaluza de Califato 3/4; la reinvención de iconos musicales con tintes de rock, flamenco y música popular de Los Planetas y Niño de Elche, presentando su proyecto Fuerza Nueva, así como a la cartagenera Yarea, nueva sensación del pop nacional. Y todo ello, el primer día (16 de julio).

El sábado 17 será el turno de la fusión de flamenco y rap de la catalana Queralt Lahoz; del coctel macarra de rock andaluz y psicodelia de los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y de una figura imprescindible de la música española como es Kiko Veneno. Además, la nota ‘regional’ la pondrá la joven María de Juan, que aunque valenciana, ha lanzado su carrera en Murcia de la mano de Son Buenos y con un álbum, 24/7 (2020), entre la música urbana y la psicodelia más moderna.

Tampoco podía faltar en este especial uno de los músicos y compositores que más ha hecho por la renovación de las músicas populares en nuestro país: Raül Refree, que estará acompañado por Niño de Elche el domingo 28 en el patio del antiguo CIM. En el resto de escenarios del festival (la terraza de El Batel, el Auditorio Parque Torres y el Real Club de Regatas, respectivamente) estarán ese mismo día la cantautora Travis Birds, el gallego Sen Senra y uno de los proyectos más interesantes que ha nacido en la Región en los últimos tiempos, Maestro Espada, dúo formado por los hermanos Álex Juárez y Víctor Hernández (Rey Lobo) que se ha propuesto fusionar los sonidos de la huerta con la electrónica y el folk anglosajón.

La segunda semana de La Mar comenzará con Fetén Fetén y su apasionante misión de recuperación de la memoria musical, mientras que, también el lunes 19 de julio, María Rodés, gran exploradora del folclore, presentará su Lilith (2020), considerado como uno de los mejores discos facturados en nuestro país el pasado año. Aunque los platos fuertes de esta jorandas serán Rocío Márquez, encumbrada como la nueva voz del cante jondo, y Jorge Drexler, que recibirá el premio del festival y actuará en el Parque Torres.

El uruguayo es una de las apuestas internacionales de esta edición, pero no la única. De hecho, especialmente relevante en este sentido es el martes 20 de julio, con la presencia de la gala Yseult -cuya participación en el festival fue anunciada hace unos días como «la Billie Eilish o la Rosalía francesa»- y, muy especialmente, del norteamericano Rufus Wainwright, que volverá a Cartagena con la gira Ah! Live Again. Unfollow the Rules solo. Ambos compartirán cartel ese día con Tanxugueiras, tres cantareiras llenas de virtuosismo y contundencia, abiertas a la evolución y reformulación de las músicas gallegas, y, como no podía ser de otra manera, con uno de los máximos representantes de la renovación del folclore asturiano, el agitador Rodrigo Cuevas, que presentará su Trópico de Covadonga (2019) en el patio del antiguo CIM.

El día siguiente, miércoles 21, estará protagonizado por uno de los cabezas de cartel de esta edición: el guitarrista norteamericano Ben Harper, pero el aclamado intérprete estará bien arropado en el programa de esta jornada por Vicente Navarro y su interesante fusión de tradición española, latinoamericana y música electrónica; por uno los dos hombres de moda del flamenco, el guitarrista Antonio Rey, y por la mallorquina Maria del Mar Bonet, «icono de la cultura universal» y una artista «imprescindible» para este especial «que mira a la tierra».

El jueves 21, sonidos contemporáneos llegarán al festival de la mano del canto gregoriano progresivo de Tarta Relena, y de la redimensión del concepto tradicional de Maria Arnal i Marcel Bagés. Los mismos que traerá María José Llergo, Premio Paco Martín a la Artista Revelación de las Músicas Globales, con ese flamenco que se asoma a la tradición y ella lleva por caminos inexplorados, para que suenen rabiosamente actuales. El cantaor Israel Fernández, acompañado por Diego del Morao, completa la convocatoria para esta antepenúltima jornada de La Mar de Músicas 2021.

El viernes 22, Los Hermanos Cubero presentarán en El Batel su nuevo cancionero, que fusiona con maestría y audacia la música tradicional castellana con el folclore rural de Estados Unidos. Lo mismo hará Silvia Pérez Cruz, con su último disco Farsa (género imposible) (2020), acompañada solamente en el escenario del Parque Torres por su guitarra. La mexicana Silvana Estrada y alhameño Juan José Robles -cuyo disco In-quietud fue elegido como el Mejor Álbum Folk de Europa de todo el 2019 por la prestigiosa revista World Music Central- completan la nómina de artistas para este día.

Y, por último, en la jornada de clausura de esta edición, la joven Verde Prato, inspirada en el folclore vasco, se acercará a Cartagena con Kondaira eder hura (2021). Lo que harán también los Fuel Fandango, que estarán presentando en el Parque Torres su último trabajo, Origen (2020), donde los sonidos urbanos, flamencos, africanos y de raíz conviven libremente. Por último, en el CIM estará la inclasificable Rigoberta Bandini y en El Batel, la sensación local de la temporada, Arde Bogotá, que presentarán su flamante primer largo, La noche (2021).

Los abonos se podrán adquirir del 20 al 24 de mayo y las entradas a partir del 25 de mayo en la web www.lamardemusicas.com. Por lo demás, las actividades paralelas del festival se darán a conocer a finales de junio, aunque la organización ya ha avisado de que en esta edición adelantarán su celebración para no coincidir con los conciertos. Se centrarán al igual que la programación musical en España.