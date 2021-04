La Asociación Pro Música de Águilas presenta esta noche en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta doña Elena una nueva actuación de la Orquesta Sinfónica de la Región (OSRM), que interpretará temas de Mendelssohn. Sin embargo, no será un concierto cualquiera para el municipio, ya que la formación murciana estará dirigida por la joven aguileña Isabel Rubio, que hasta ahora tan solo ha pisado dos veces el escenario principal de su localidad: en el primer concierto de Pro Música en Águilas, hace nueve años, y, apenas unos meses después, con la Banda de Santomera.

Isabel Rubio tiene 32 años y nació en Abarán, pero cuando apenas tenía uno se trasladó con su familia a Águilas, por lo que «es aquí donde he vivido siempre –señala–; y puedo decir que soy de los dos sitios, pero me siento aguileña», comenta la joven directora en una entrevista para LA OPINIÓN. En ella, Rubio asegura sentirse emocionada ante la cita de esta noche; emocionada de «estar con la orquesta con la que he tocado tantos años. Me he criado musicalmente con ellos», asegura la aguileña, quien también es percusionista: «Entonces yo estaba al otro lado y ahora me toca subirme a la tarima, es muy emocionante», insiste. Y a ello hay que sumar, por supuesto, el actuar en casa: «Desde luego, dirigir en el pueblo donde te has criado es una gran responsabilidad, pero tengo muchas ganas. Van a venir muchos amigos a ver el concierto, y estoy muy contenta e ilusionada porque me vayan a acompañar en esta cita tan importante para mí».

Y es que la cita de esta noche tiene muchos alicientes para Isabel Rubio. «Se ha juntado todo..., también que estamos atravesando momentos difíciles –señala en alusión a la pandemia–, pero dirigir por primera vez a estos músicos maravillosos, a esta impresionante orquesta, que es de la Región de Murcia y, por tanto, de Águilas, es fantástico. Creo que va a ser un concierto muy especial. No se puede pedir más», apunta la joven. Además, dice que los ensayos están yendo «muy bien» y que la actuación en el auditorio va a ser el «colofón final» a unos días para el recuerdo: «Va a ser un subidón».

Los primeros pasos de Isabel Rubio en el mundo de la música fueron con unos cinco años, cuando sus padres la apuntaron en el Patronato Musical Aguileño Francisco Díaz Romero. Curiosamente, ella fue la primera de su familia en conocer este mundo desde dentro, aunque después su hermano comenzó estudios de percusión y su padre se formó como saxofonista, llegando a presidir esta misma entidad. Pero, en cuanto a Isabel, tras estudiar allí el Elemental, paso al Conservatorio de Lorca, donde estudió el Profesional, mientras que el Grado Superior lo hizo en Murcia y Bruselas. «Aunque la primera vez que dirigí en mi vida fue con la banda del Patronato Musical Aguileño, en un curso de dirección», apunta.

Y la experiencia, está claro, no se quedó ahí. Isabel Rubio es actualmente directora asociada de la Orquestra Vigo 430 y de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, con un dilatado historial a pesar de su juventud: fue directora asistente de la Orquesta de Valencia en la temporada 2018/19 y asistente de Lucas Macías en la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). También ha dirigido a la Orquesta Federal de la Comunidad Valenciana, a la Joven Orquesta de Castellón, a la de Cámara Sine Tempore y a las bandas municipales de Madrid, Bilbao, Alicante, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vitoria. Y fue miembro de la Brussels Philarmonic Orchestra y la Chapelle Musicale de Tournai en Bélgica, y, como ya se ha señalado, de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Además, ha sido ganadora de prestigiosos concursos como el de Dirección de Orquesta en Alicante, el I Concurso Internacional de Dirección Ciudad de Villena y ganadora de la primera edición de los Encuentros sobre Dirección Orquestal de Bilbao. También ha recibido una mención de honor y el primer premio del VI y X Concurso de Música ‘Entre Cuerdas y Metales’ de Cartagena, mientras que a nivel internacional ha sido seleccionada en concursos de dirección en distintos países, llegando a ser semifinalista del XI Concurso Internacional ‘Premio Guido Cantelli’.

«Es un no parar», señala la aguileña. «Yo que no puedo estar quieta –continúa–, me gusta mucho moverme, conocer gente, me invitan a actuar en muchos sitios... Me siento muy afortunada, y más ahora, con la que está cayendo por esto de la covid...», indica la directora, que añade que, a pesar de todo, echa de menos Águilas. «Siempre que puedo, vengo. Echo de menos el mar... Ahí me relajo, veo a mi gente, a mi familia... Esté donde esté, siempre busco un hueco para escaparme. También echo de menos el Carnaval, y más este año que no hemos podido disfrútarlo», lamenta.

El concierto

Sobre el concierto de esta noche, Isabel explica que se trata de un programa que incluye la Obertura en Do mayor de Fanny Mendelssohn, así como ‘Las Hébridas’ y la Sinfonía nº 4 ‘Italiana’ de Félix Mendelssohn. «Es un programa con mucha energía centrado en la familia Mendelssohn. Abrimos con una obertura de la hermana y seguimos con una obertura del hermano y la sinfonía ‘Italiana’, que es un homenaje a la danza, a la fiesta y a la alegría que en estos momentos tanta falta nos hace. Los que vengan van a vivir momentos muy alegres y con mucha energía», asegura. Porque Isabel Rubio también apuesta por la cultura: «Que la gente no tenga miedo de ir a un concierto. La cultura es segura y, además, Pro Música lo está haciendo muy bien. Disfrutemos de la música».