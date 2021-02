Tras quedarse el año pasado sin poder ir a Eurovisión debido a la crisis sanitaria, Blas Cantó cruza los dedos y, con la presentación de la canción eurovisiva, descorcha la campaña de un festival que se le resiste desde hace 17 años.

1. Más murciano que un limón

"¡Viva Murcia!". Con este grito patriótico, Blas Cantó (1991) expresaba su amor hacia su tierra natal en el programa 'La Resistencia', y no por primera vez: el cantante, nacido y crecido en la región, nunca le ha escatimado muestras de afecto. De hecho, incluso llevó un puñado de limones a Broncano durante la entrevista para hacer gala de su 'murcianidad'.

2. Estrella infantil

Lleva pisando escenarios desde pequeño. Por mencionar un par, con 8 años logró el primer premio en 'Veo Veo', el programa de Teresa Rabal. Unos años después, se hizo con el bronce en la edición internacional del concurso.

3. Eterno candidato eurovisivo

Desde pequeño ha querido ir a Eurovisión. En 2004 se presentó para representar España en Eurojunior, pero quedó segundo, por detrás de María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla'. En 2011 volvió a intentarlo, esta vez junto a su grupo teen, Auryn, pero TVE envió 'Que me quiten lo bailao', de Lucía Pérez, que quedó en el puesto 22 de 25. En 2020 fue escogido para ir al certamen, pero el covid le canceló la edición. Este año, si no hay una nueva hecatombe, podrá quitarse la espinita de ser el eterno candidato, clavada desde hace 17 años.

4.'Boyband' adolescente

Es exintegrante de Auryn, 'boyband' creada por Warner Music y formada por Cantó y cuatro compañeros: Álvaro Gango, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández. Estuvieron en activo desde 2009 hasta 2016, publicaron cuatro álbumes y dejaron algunos 'hits' como 'Heartbreaker' o 'Saturday I’m in Love'.

5.Disolución pacífica

Cuando la banda anunció su separación, no hubo mucho drama: ni supuestas peleas a lo One Direction ni luchas de egos. Simplemente, Warner Music consideró que ya no eran rentables, una decisión puramente comercial.

6.Su cara te suena

Su primer paso en solitario no fue sacar un disco, sino apuntarse a la quinta temporada de 'Tu cara me suena' como participante. Ahí hizo de Cher, Diana Navarro y Falete, los bordó todos (recibiendo buenísimas críticas del jurado y la audiencia), y se llevó el primer puesto del concurso.

7.Él no soy yo

La aventura 'boyband' sirvió para ponerlo en el tablero musical, pero sus grandes éxitos los consiguió como solista, especialmente con la canción 'Él no soy yo', sencillo de platino que ha cosechado más de 70 millones de visualizaciones en YouTube.

8.¿Tragedias eurovisivas?

Tuvo la mala suerte de vivir la primera edición de Eurovisión cancelada de la historia (sí, llevaba 64 años de emisión ininterrumpida). Y este año acude a Róterdam con 'Voy a quedarme', un tema que no le augura demasiados éxitos: las encuestas lo ponen al final de la lista.

9.Un año duro

El año 2020 se cebó con el cantante: sin Eurovisión, sin bolos, sin actuar y con ese largo etcétera de cancelaciones que vivieron todos los miembros del sector. Pero lo peor fue la muerte de su abuela por covid. "Estoy roto de dolor, acabo de perder a la persona más importante de mi vida", explicaba en Instagram este diciembre.

10. Ni novias ni novios

Se ha especulado mucho sobre su sexualidad y aunque se le ha preguntado directamente, él ha rehusado la pregunta. "Mirad más allá", recomienda a todos los "cerrados de mente" que quieren saber sí o sí su orientación.