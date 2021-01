Álex Marco traslada el movimiento de la cultura urbana al Centro Párraga

El Centro Párraga, adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, exhibe desde esta mañana la exposición Un suceso inesperado, del artista valenciano Álex Marco, cuyas piezas llevan el gesto y el movimiento de la cultura urbana del skate al arte «con una pintura expandida que coloniza otros espacios y territorios artísticos», apuntan desde este espacio.

Comisariada por Aurélien Le Genissel, la exposición muestra las últimas obras de Marco, en las que el artista «investiga la potencialidad de lo imprevisto, la relación entre los procesos creativos surgidos del medio urbano con la experiencia de convivencia en el lugar de creación». Este trabajo se refleja tanto en las obras como en la instalación específica creada para el 'Espacio 3' del Centro Párraga, sobre la que también ha intervenido, donde la pintura se mezcla con la escultura y el vídeo.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó este viernes que «la obra de Álex Marco va más allá de la pintura, se adentra en otros territorios y plasma el gesto y el movimiento del cuerpo vinculado a las manifestaciones de la cultura urbana. Es un nuevo proyecto específico para el Centro Párraga desde el que promovemos la creación y exhibición de las últimas tendencias en arte contemporáneo».

La instalación Un suceso inesperado es una indagación fenomenológica sobre el gesto creador a través de materiales como la tela, el cemento, la cera, el hierro, la madera o el esmalte, con los que están compuestas una quincena de obras en las que se invita a la reflexión sobre el suceso, el frágil equilibrio entre lo impredecible y lo calculado.

Los interesados en ella pueden visitarla hasta el 25 de febrero en el Párraga, de nueve de la mañana a ocho de la tarde y de lunes a viernes. El aforo está limitado a diez personas para poder mantener el distanciamiento social y facilitar una mejor experiencia al visitante.

Sobre el artista y el comisario

Álex Marco (Valencia, 1986) desarrolla su práctica artística alrededor de la pintura, el vídeo y la instalación, disciplinas que utiliza para interpretar la ciudad y el entorno. Su trabajo representa los resultados de actitudes sociales más esenciales, entre ellas, cómo habitar los espacios y los residuos que dejamos a nuestro paso.

Ha expuesto tanto en galerías e instituciones internacionales de México, Berlín y Estados Unidos, como en las ferias Arco, Artissima o ArtBo. Su trabajo se puede encontrar en colecciones como Related Group (Miami), Michel Jolivet (Lyon), Olivier Von Shulthess (Suiza), Fundación Banco Sabadell, Colección DKV, Font-Irwin Collection (Londres) y Martínez-Lloret (Alicante), entre otras colecciones privadas.

Por su parte, Aurélien Le Genissel es crítico de arte y comisario independiente afincado en Barcelona. Una de sus líneas de investigación actuales es la deconstrucción de la ficción mediante la persistencia del lenguaje literario y la gramática de la imagen en movimiento. Fue director artístico de la Blueproject Foundation en la Ciudad Condal entre 2013 y 2018, donde comisarió los solo shows de Wolfgang Laib, Pieter Vermeersch o José Dávila, entre otros, y las exposiciones colectivas Little Is Left to Tell: Calvino after Calvino, Idolatry -What sacred games shall we have to invent? y Passe / Impasse.