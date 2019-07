Francisco Javier Esteban: "Mi música es un claro ejemplo de que aún queda mucho que hacer"

Atrás quedan los tiempos de Pernada, banda murciana de rock de la que formó parte. «Ahora estoy trabajando para dar a conocer mi proyecto a todo el mundo y conseguir quedarme con mi público», cuenta el intérprete, que ha sacado a la luz el álbum Automatica, sin tilde.

El intérprete murciano Francisco Javier Esteban (Javi, prefiere que se le llame) vuelve a la escena musical con un proyecto que califica de «un tanto particular», donde, señala, combina todas sus influencias musicales y, esta vez, en formato instrumental. El disco se llama Automatica, sin tilde, deja claro su 'padre'. Este trabajo incluye doce tracks compuestos, interpretados y mezclados por Javi y co-producidos por Isaac Fàbregas.



¿Cómo nace este proyecto de Automatica , sin tilde?

Nace de la necesidad de volver a hacer música. Todo lo que había hecho hasta ahora se podía englobar dentro del mundo del rock. Pernada fue y será mi banda de toda la vida. Aunque, tras la disolución de esta, en Maleek, otra importante banda murciana, contaron conmigo una amplia temporada, durante la cual vivimos momentos muy pero que muy interesantes. Apenas hubo descanso en mi trayectoria musical hasta que, allá por el 2010, decidí dejar absolutamente la música. Pasa el tiempo y, casi siete años después, vuelvo a sentir la necesidad de componer, pero ya no me apetece volver a la rutina anterior. Esto me lleva a reinventarme e intentar trabajar con un nuevo método y con una nueva música que ya llevaba años rondando por mi cabeza. Monto mi pequeño estudio en casa y empezamos a experimentar con sonidos y a componer esta obra, que un par de años y medio después, surge como de la nada para todo el mundo y como ópera prima, Automatica.

¿Qué influencias tiene?

Bueno... este disco, podría decir casi sin equivocarme, que viene especialmente influenciado por un artista que adoro desde hace muchos años, y que no es otro que Mike Oldfield. Aún recuerdo cuando este autor nos deleitó con su fantástico álbum The Songs Of Distant Earth. Disco instrumental, con el que empezó a comprobar que, con un ordenador y un secuenciador, podía llevar a cabo buena parte del trabajo. Y es lo que hoy nos ofrece la bendita tecnología. Además de artistas de todo tipo de estilos, y que también hacen música instrumental, como podrían ser Jean Michel Jarre o Enigma, entre los más conocidos, también debemos incluir el amplio universo del rock y, me atrevería a decir que, especialmente la banda británica Muse, conforman de manera simplificada la música que acaba influyéndome. Aderezado con todo esto, Automatica muestra, con este trabajo, un disco para escuchar, un disco para disfrutarlo a la antigua usanza, un disco para, al menos alguna vez, reservarlo para ponértelo de principio a fin. Sólo así se podrá vivir como el viaje que quiero mostrar a través de su escucha.

¿Qué queda de la banda que fue Pernada?

Queda la satisfacción de un trabajo muy bien hecho y que hace muy grande, sin lugar a dudas, mi currículum personal. No puedo decir que queda la amistad con el resto de personas que fueron integrantes de la formación, porque ya éramos amigos mucho antes. Y esto también nos hace ver esa ilusión temprana de un grupo de amigos con el ansia de montar una banda de rock. También es bonito contar que con Pernada pude vivir ese momento, que hoy es totalmente improbable, de que una discográfica muy importante de Madrid te llame para decirte que están interesados en fichar a tu banda con, nada más y nada menos, que cuatro discos en cinco años. Y todo pagado, eh... una apuesta en toda regla.

¿Puede hoy en día un artista vivir de la música, con el tema del pirateo en ciernes?

Pues fíjate que podríamos decir que la crisis musical, traída por ese pirateo del que hablas, en parte, fue lo que acabó con Pernada. Era un momento en el que los artistas no estábamos acostumbrados a esto. Hoy ya convivimos con ese problema y lo aceptamos. Y aceptamos que la mayoría de los consumidores entienden que la música es 'gratis'. Existen nuevos métodos para publicar y monetizar tu música y además, todo hay que decirlo, mucho más democráticos que antiguamente. Pero no está resuelto el problema y se hace muy difícil el poder vivir de publicar música. Por ello, el formato de directo sigue siendo la principal fuente de ingresos para muchos. Si te hablo de mi caso actual, debo decirte que, antes del 17 de mayo, Automatica no existía. Es por ello que no puedo hablar aún de vivir de la música. Todavía queda recorrido para dar a conocer el proyecto y, además, no contamos aún formato de directo. Será algo por ver en unos meses y según la ascensión del proyecto.

¿Qué queda por aportar en la escena musical que no se haya contado ya?

Me alegra que me hagas esta pregunta, como se suele decir. Parece que todo está ya contado, pero creo que mi música es un claro ejemplo de que aún hay mucho que hacer. Aún se puede estrujar mucho la creatividad. Y esto que te comento no es baladí. Se hace generalizado el no saber dónde ubicar, en cuanto a estilo, mi música. Y no estoy queriendo decir que he inventado un estilo propio, pero sí puedes hacer tal combinación, dejando a un lado clichés establecidos, para ofrecer algo que suene a ti. En este caso algo que suene a Automatica.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene en mente?

Ahora estoy trabajando para dar a conocer mi proyecto a todo el mundo y conseguir quedarme con mi público. El tema del directo, como ya te comenté antes, es algo que vendrá si la repercusión me obliga a ello. Dado el caso, sería algo para estudiar a fondo, contando con la particularidad de mi propuesta. A la vez, tengo pensado meterme en el estudio de nuevo para componer. Seguramente lo dejemos para después del verano, ya que será mejor momento para empezar a encerrarse y dejar que me acompañen las musas.

Si echa la vista atrás, ¿qué le diría a su yo del pasado?

La verdad es que no le diría nada. Lo que hoy soy no es más que el resultado de todo lo que hice bien y, muy en especial, de todo en cuanto me equivoqué. Así que, estoy muy contento con mi momento actual y, mejor no tocar nada... jejeje.