DanzaEñe convierte a Murcia en capital internacional del baile

Al evento acudirán programadores de Hong Kong, EE UU, Irlanda, Colombia y Hungría, entre otros

El Centro Párraga de la Región de Murcia acoge del 22 al 24 de noviembre la segunda edición de DanzaEñe, la Muestra de Danza Contemporánea Española para Programadores Internacionales que organiza la Fundación SGAE. Esta iniciativa, que se celebró el pasado año en el Teatro Español de Madrid, tiene como objetivo la internacionalización de la danza española contemporánea y, en ella, nueve compañías nacionales presentarán sus espectáculos, que estarán abiertos al público.

Las compañías seleccionadas para participar en DanzaEñe son: Thomas Noone Dance, Compañía Jesús Rubio, Compañía Sharon Fridman, Poliana Lima, La Phármaco, Babirusa Danza, El Manisero, Leonor Leal con Alfredo Lagos y Antonio Moreno y la Compañía Nómada.

DanzaEñe ofrecerá nueve espectáculos de danza en dos sesiones (19.00 y 21.30 horas). Las actuaciones estarán abiertas al público y el precio será de 5 euros por sesión y 8 por sesión doble, existiendo también la posibilidad de adquirir un abono para todo el festival por 20 euros.

Todo será a lo largo de tres días, en los cuales las nueve compañías seleccionadas presentarán, en formato showcase de 50 minutos, sus espectáculos. Lo harán ante el público y ante representantes de festivales y promotores de danza contemporánea de todo el mundo y podrán escuchar los planteamientos creativos de la voz de los propios coreógrafos. Los creadores, a su vez, podrán también conocer los fines sociales y artísticos que persiguen los festivales, generándose una vía de doble sentido que busca fomentar la creación y el reconocimiento de los autores españoles.

Se desplazarán a Murcia programadores de Tipperary Dance Platform (Irlanda), Hong Kong Arts Festival (Hong Kong), International Festival Zero Point (República Checa), FUNDarte Inc (Estados Unidos), Bienal de Danza de Cali (Colombia) y National Dance Theatre Budapest (Hungría).

Las compañías Thomas Noone Dance y Jesús Rubio inauguran la muestra el día 22 (19:00 horas), la primera con Closer, una peculiar incursión de las acrobacias y el universo del clown en la danza, y la segunda con una reflexión sobre el paso del tiempo con Ahora que no somos demasiado viejos todavía. En la segunda sesión (21.30 horas), la Compañía Sharon Fridman llevará al Párraga su espectáculo All ways, un peregrinaje por cinco caminos de las inquietudes humanas.

Al día siguiente, Poliana Lima propone un viaje desde lo viejo hasta lo nuevo en el que reside la danza de Hueco. Tras ella, La Phármaco hará una vista atrás hacia nuestras tradiciones con música en directo en La errancia (Un espejo contra el que mirarnos). A las 21.30 horas, Babirusa Danza interpretará No title yet? y si fuéramos tragados por un animal?, un trabajo sobre la naturaleza y el control humano.

El Manisero abrirá la última jornada de actuaciones de DanzaEñe, a las 19.00 horas, con Black Noise, que afronta con dolor la batalla perdida del hombre contra la eternidad. A continuación, Leonor Leal con Alfredo Lagos y Antonio Moreno y su espectáculo Nocturno. Cerrará la muestra la Compañía Nómada con su última producción, Dulces Bestias.