Scott Mathew: Baño de sensibilidad, melancolía y delicadeza

Dulzura, tristeza y amargura en sus justas dosis son las características del estilo de Scott Matthew. Su música cuenta con un carácter y estilo propios que combina el folk y los sentimientos, donde cada sílaba se canta con intención y cuya voz, con un deje de tristeza, trata aspectos sentimentales. Nacido en Australia, donde formó su primera banda de punk-pop, Nicotine. En 1997 se trasladó a Brooklyn, lugar en el que conoció al batería de Morrissey, Spencer Crobin. Junto a Crobin formaría Elva Show y publicaría su primer EP. Es conocido por su participación en la banda sonora de la película de John Cameron Mitchell Shortbus, aunque también ha grabado canciones para series de animación como Ghost in the Shell y Cowboy Bebop y para el largometraje In The End. Sus directos son intensos pero minimalistas, vigorosos pero livianos. Todo un baño de sensibilidad, intensidad, melancolía y delicadeza Después de Gallantry's Favorite Son, Scott Matthew presenta Ode to Other, su último trabajo. En este nuevo álbum surge una desviación del tema del amor romántico y las decepciones que pueden aflorar de tales esfuerzos. En su lugar, las canciones que lo componen rinden homenaje al amor en un sentido más amplio. Los honores se otorgan a los familiares, los amigos y los maltratados, tanto vivos como fallecidos. Los lugares reales también forman parte de algunos de los temas. Su infancia australiana o su casa adulta de Nueva York están muy presentes. Todo ello sin perder el estilo sentimental y profundamente personal de Scott.

