Lisa Stroud: Con la música en las venas y el talento en el corazón

Cuando Lisa Stroud decidió iniciar su carrera artística, optó por servirse del apellido de su madre, la extraordinaria pianista y cantante de jazz Nina Simone. En su documento de identidad figura el nombre de Lisa Celeste Stroud, pero mucho mejor que nos refiramos a ella como Lisa Simone, la hija de Nina Simone, una de las voces más asombrosas e imborrables que nos legó el siglo XX, fallecida en 2003, quien además de por su prodigiosa voz ha pasado a la historia por ser una acérrima activista de los derechos civiles. Con su madre vivió en Nueva York y por medio mundo (Liberia, Barbados, Suiza), y a fuerza de escucharla a diario se le metió para siempre el veneno de la música en las venas. A pesar de las potenciales comparaciones, a pesar de los prejuicios de público y prensa, Lisa Simone ha aspirado a perpetuar el legado de su madre desde su propia senda. Hace unos años se decidió a publicar sus primeros álbumes de temas originales como All Is Well o My World. Ahora se trata de ella, de encontrar su propio lugar, su propia identidad.

