Jazz Callejero

Sábado 3 de noviembre

Dixieland Train Band - En la estación del Delta del Misisipi

Allá por 1910, en el Delta del Misisipi, surgió el dixieland, una variante del estilo jazz-hot que tuvo una gran influencia en las bandas de Nueva Orleans. Interpretada principalmente por músicos blancos, en este estilo reinaban los instrumentos de metal y ofrecía grandes dosis de improvisación. Dixieland Train Band nos invita a subirnos a un tren con dirección a Louisiana para disfrutar con sus adaptaciones de clásicos de este genuino estilo. Una sección de cuatro vientos, un banjo y una tabla de lavar conforman esta animada banda que al más puro estilo de Nueva Orleans, se presentará en formato completamente acústico ofreciendo un repertorio y sonido de auténtica música de raíz.



Ché Swing & Marina - Tras los pasos del príncipe gitano

Ché Swing & Marina toma su nombre de la palabra ´manouche´ , acuñada por el guitarrista Django Reinhardt, uno de los músicos más representativos del jazz europeo, y de la palabra ´swing´, el estilo de jazz que se originó en Estados Unidos a finales de los años 20 y que se convirtió en uno de los géneros musicales más populares y exitosos del país durante la década de 1930.? ?El grupo formado por Paul Grims, Ángel Carrasco, Eduardo Carrasco, Carmelo Gras y Marina hacen versiones instrumentales de grandes compositores, como el citado Django Reinhardt o Duke Ellington, entre otros. Su repertorio incluye temas compuestos entre las décadas de 1929 y 1950, a caballo entre el gipsy jazz y swing.

Sábado 10 de noviembre

LCD-Funk Collective - Éxitos salpimentados con groove

LCD Funk es un colectivo de músicos profesionales que en 2013 se unieron motivados por su pasión compartida por el funk, el soul y la música de raíces afroamericanas. Su propuesta es clara: convertir en auténtico groove canciones de conocidos cantantes pertenecientes a otros géneros musicales (entre los que se encuentran grandes éxitos de los Beatles, Joe Cocker, Lou Reed, James Brown o Phil Collins). Así, dominan desde el funk old school hasta el más contemporáneo jazz-funk. El proyecto, consolidado ya tras cinco años en activo y con dos discos a sus espaldas, está respaldado por más de treinta músicos de reconocida trayectoria y vive un momento de gran madurez tras haber formado parte del cartel de diversos festivales del país.

Sábado 17 de noviembre

Cotijazz Street Band - Callejeando porNueva Orleans

Cotijazz Street Band es una reducción de la Cotijazz Big Band, destinada a recrear la música de desfile al más puro estilo de Nueva Orleans. Para ello cuenta con algunos de los músicos más destacados de este colectivo, como el trompetista Pepe Zaragoza y el saxofonista Joan Saldaña, distinguidos este año en el prestigioso festival de jazz de Getxo, donde consiguieron el segundo premio en el concurso de grupos y el galardón al mejor solista, respectivamente. Esta big band nació en 2011 al amparo del Festival Internacional de Jazz de Las Torres de Cotillas. Compuesta por excelentes músicos del sureste del país, está dirigida regularmente por el reputado saxofonista y director Ramón Cardo y, en ocasiones, por Saldaña.­



Alv Mc Martin - Coqueteo con el mundo 'indie'

Alv McMartin es un cantautor, entendido al modo estadounidense. Encontrando su sonido en el soul, rhythm&blues, folk, swing, gospel y blues de Nueva Orleans, este cantante y pianista murciano se acompaña de una banda de rock, para así ofrecer el McMartin Show, una celebración mezcla de fuerza, baile y sentimiento, en la que la interacción con el público es una constante.



Tras sus tres primeros años de historia, la banda ha cosechado éxitos a lo largo de la mitad sur de España, participando en diferentes festivales (BluesCazorla, BigUp Calles de Murcia o Microsonidos, entre otros), abriendo los shows de bandas nacionales (entre las que destacan Arizona Baby y Ángel Stanich), y, recientemente, ganando el primer premio en el III BluesCazorla Blues Battle (Jaén), así como en el I Concurso de Bandas ´Fiesta en el Aire´, de Arriate (Málaga). McMarin y su banda cuenta con diversos formatos de actuaciones, teniendo siempre una buena acogida por parte de la prensa y el público.



En la actualidad, y de cara a su próxima gira nacional, McMartin se encuentra inmerso en la producción de su renovado directo, a las órdenes de Antonio Navarro, productor de los grupos Funambulista y Nunatak, en el que presentará las canciones de su primer disco, Masquerader, que salió en 2016, junto a sus nuevas composiciones.

Sábado 24 de noviembre

Coco Swing - Quemando la mesa de mezclas

El cantante, músico, bailarín y compositor Coco Carmona, integrante de la LCD-Funk Collective, no dice que no a ningún reto que se le plantea. Este año se sube a la cabina del disyóquey para pincharnos sus canciones favoritas de swing y rhythm&blues, estilos que le entusiasman tanto arriba en las tablas como en la pista de baile. No te pierdas su sesión y trae ropa de cambio, no pararás de bailar hasta que le quiten el equipo.



Zoot Suiters - Sonidos de una época dorada

Zoot Suiters es la amalgama de siete amantes del swing procedentes de Murcia y Alicante, con amplias trayectorias profesionales, que deciden hermanarse para volver a la raíz, a los ritmos y sonidos de los dorados años 20. La banda brinda un espectáculo de swing, jazz y blues, con arreglos orquestales deudores del jazz más bailable, animando al público a participar de la fiesta en todo momento. Desde su debut en 2016 han disfrutado de una acogida espectacular, participando en festivales de reconocido prestigio internacional tales como el Swing Art de Burdeos o el Festival de Jazz de San Javier.



Irene Bataller - Persiguiendo el sueño de bailar

Su pasión por la danza le viene desde muy pequeña. Irene Bataller aprendía coreografías cada día después del colegio con una cinta VHS de un concierto de Michael Jackson. Desde que descubrió en 1998 un vídeo de Bill Haley and The Comets en el que aparecían bailarines bailando un estilo del que Irene se enamoró perdidamente, dedicó todo su tiempo y energías a descubrir cómo se llamaba esa danza y dónde podía aprenderla. Siendo inútil su búsqueda, decidió seguir bailando hasta que en 2015 descubrió un estilo muy parecido al que tanto le gustó años atrás: el swing. Fue entonces cuando decidió dejar su trabajo, estudios y proyectos para dedicarse profesionalmente al mundo del baile swing, formándose con Alba y Gastón, en la escuela Big Mama Swing. En 2016 ganó el primer premio en la competición de Jack & Jill en el Happy Stomp Festival en Granada, y el pasado año obtuvo el primer premio en la competición de Solo Jazz en el festival The World Jam en Madrid. Desde 2016, Bataller imparte clases de lindy hop, jazz steps y charleston en diferentes escuelas de Granada, donde anima a sus alumnos a perseguir sus sueños.

Además de actuar en la plaza del Icue, Bataller impartirá el próximo 24 de noviembre un taller de Jazz Step en la plaza de San Sebastián, dentro de la programación de Jazz Callejero del festival. Las inscripciones para participar en este actividad, ofrecida a unos treinta bailarines, ya están cubiertas.