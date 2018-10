Dos jóvenes acamparán ocho días en el Cuartel de Artillería por el concierto de Melendi

Dos jóvenes, uno de Madrid y otro de Murcia, están acampados desde el pasado jueves en el Cuartel de Artillería de Murcia, donde el próximo viernes el cantante Melendi dará el cuarto concierto de su gira 'Ahora Tour'. Diego, madrileño de 22 años, y Saad, un joven de 16 que vive en Barriomar, se han conocido en las inmediaciones del histórico recinto, pero ambos tienen claro que deben convivir durante varios días para disfrutar en primera fila de su ídolo.

"Todos los años en Murcia hay mucha competencia por verlo en primera fila, ya que aquí puedes verlo más de cerca que en Madrid o Barcelona", asegura Diego, que añade que "en Madrid incluso nos peleamos" y que hay personas que llegan a pasar "quince días" en la tienda de campaña para ver de cerca a Melendi. Diego, que llegó a Murcia desde Madrid el pasado jueves, afirma que viene a este concierto para que unos amigos "conozcan a Melendi, él me conoce de muchos años y de otras giras". De hecho, Diego y Saad han sido los primeros de tres grupos distintos de fans que, a lo largo de la semana, irán llegando a la zona de acampada. En total, hasta treinta y seis seguidores del cantante asturiano se agruparán para ser los primeros en entrar al recinto.

Saad, pese a ser de Barriomar, confiesa que estaba preparado para acampar en cuanto algún fan de Melendi llegase al recinto: "El jueves y el viernes ya falté a clase -es alumno del Miguel de Cervantes- e incluso me he saltado algún examen". No obstante, asegura que "cada día decido si voy a clase o no; hoy por ejemplo he ido".

Los dos protagonistas reconocen que sus amigos les han insistido en que "nos hemos pasado un poquito" al estar nueve días esperando la celebración del concierto. "Esta noche dormirá con nosotros una persona más, pero durante el día se marcha porque trabaja por las mañanas". Además, tanto Diego como Saad coinciden en que subsistir es "un tema complicado". "A veces comemos en un bar, o una de nuestras amigas, que trabaja en una charcutería, se porta bien con nosotros y nos trae bolsas llenas de comida", añaden. Sin duda, se trata de dos fieles seguidores de Melendi que, según afirman, "tendremos que llevarnos bien", ya que aún tendrán que "aguantar" varios días más, los necesarios para ser los primeros en ver al artista el próximo viernes, desde las 21.30 horas, en el Cuartel de Artillería.