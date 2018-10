Yarea Guillén: "Si pones ganas, empeño y estás ahí, erre que erre, al final llegas"

Cantante y actriz. Yarea Guillén forma, junto con su amiga Blanca, el dúo Nevy, que ha sido elegido para cantar ´La hora de la verdad´, el tema final de la última película de Warner Animation Group, ´Smallfoot´.

Natural de Bilbao, pero residente en Cartagena desde los cuatro años y hasta los 19, cuando se fue a Madrid en busca de cumplir su sueño: dedicarse al arte, la interpretación y la música. Esas han sido, de siempre, las pasiones de Yarea Guillén, desde que era una niña y hacía bolos en acústico con su padre. Ahora, con 21 años y estando en escuelas de interpretación y estudiando Magisterio de Música, le ha llegado una gran oportunidad. Su dúo Nevy, que forma junto a su amiga Blanca, ha sido elegido para poner la voz a la canción La hora de la verdad, tema final de la película Smallfoot en su versión española, el último filme de animación producido por Warner Animation Group en el que participan las voces de Javier Gutiérrez y Álvaro Morte, estrenado el pasado 11 de octubre.



¿Cómo surgió esta oportunidad?

Nosotras estamos con Universal y hemos tenido la suerte de que nuestro mánager, Jacobo Calderón se encarga de la producción musical de la película y nos consiguió hacer un hueco y, así, darnos la oportunidad de participar.

¿Y qué tal ha sido la experiencia?

Superguay, me llamaron de repente y me dijeron que si quería participar en una peli de dibujos, y claro, yo soy también actriz y todo el mundo de la interpretación me encanta, así que me hizo muchísima ilusión. Fuimos al estudio, nos enseñaron la canción y me encantó, porque tiene un mensaje superbonito.

¿Cuál es ese mensaje de La hora de la verdad ?

La película habla de la diversidad y de que somos diferentes pero tenemos que apoyarnos mutuamente e integrarnos unos con otros, y ese es el mensaje que deja la canción, que además es justo al final de la historia, cuando los protagonistas han aprendido esa lección.

¿Cómo fue la grabación? ¿Ha podido trabajar con algún otro miembro del elenco?

Fue todo muy rápido, me llamaron un martes por la mañana, por la tarde estaba cogiendo el tren a Madrid y el miércoles por la mañana la grabamos. Trabajar no, porque Blanca y yo hicimos la canción en el estudio con Jacobo y ya está, pero la semana pasada estuvimos en la rueda de prensa en el estreno de la peli y estaban todos los actores que doblan Smallfoot:Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Berta Vázquez –que canta la otra canción–, y estábamos nosotras también por ahí. Fue genial.

Toda una oportunidad, sin duda, para usted, que siempre ha querido dedicarse a la música. Tengo entendido que cuando era una niña ya cantaba junto a su padre en bares.

Sí, en Cartagena tenía un dúo con mi padre y hacíamos bolos en acústico juntos; componíamos, cantábamos, él tocaba la guitarra... Pero al irme a Madrid le abandoné [risas].

Bueno, ahora está con Blanca en el proyecto de Nevy. ¿Cómo nació?

Yo conocí a Blanca gracias a Vives por Ella, que es una discográfica pequeña unida a Universal. Nos pareció guay juntarnos y empezamos a trabajar. Nuestro single sale el 23 de octubre, es el primero que sacamos. Ahora gracias a Smallfoot el público ha empezado a conocernos, así que ya después de lanzar este primer tema seguiremos trabajando. Llevamos todo un año componiendo y grabando cosas.

¿Qué tipo de música hace Nevy?

Nos ha costado un poco encontrar el estilo en el que estuviéramos de acuerdo y que nos definiera bien a las dos. Al final es música comercial, es pop, pero sí que queremos tirar un poco más hacia el acústico, también darle un toque electrónico de vez en cuando... aún estamos definiendo el estilo un poco.

¿Toca algún instrumento?

Sí, toco la guitarra, el piano, el ukelele y el violonchelo.

Y, además, también es actriz...

Sí, yo estudiaba y vivía en Cartagena pero me mudé a Madrid porque quería dedicarme al arte, a la interpretación y la música, y estoy formándome allí, hago alguna cosilla de vez en cuando como actriz, pero ahora mismo estoy más centrada en la música porque estoy con el proyecto de Nevy.

Es increíble que, siendo tan joven, le haya dado tiempo a hacer tantas cosas...

Soy un culo inquieto, no paro.

Eso es muy importante para hacerse un hueco en la música.

Totalmente.

Aunque usted está teniendo mucha suerte, está haciendo muchas cosas a pesar de que entrar en este mundillo hoy día es algo complicado, ¿no?

Pues a ver, está complicado, pero también hay plataformas como la discográfica que he mencionado, Vives por Ella, que busca talentos no conocidos, o los programas de televisión que son un escaparate que antes no había. Pero sí, es difícil porque hay muchísima gente que quiere dedicarse a ello... la verdad es que sí, yo he tenido suerte.

Hablando de esos programas de televisión musicales, ¿ha participado en alguno? ¿Cuál es su opinión acerca de los mismos? Porque, a veces, la fama que llega con ellos es bastante efímera...

A ver, yo no soy muy fan de estos programas, pero porque el tipo de voz que yo tengo no es lo que más vende ahí, ellos tienen más en cuenta el color de voz que tengas y yo me caracterizo por las letras que compongo y eso en esos programas no se ve. Pero sí que me llamaron el año pasado para participar en La Voz y estuve en las audiciones, pero no llegué a salir. Así que decidí tirar por otro lado, pero sí que pienso que estas plataformas son otra buena manera de intentar meterse en el sector. Al final es una oportunidad, puede que sí quedes más expuesto y la fama sea más efímera, ¡pero si a mí me lo dan yo lo cojo!

Dice que su color de voz no encaja en estos programas, ¿cómo definiría sus letras, su música, su voz?

Yo soy rollo más personal, más cantautora, me gusta expresarme con la música que hago y las letras que compongo. Y mi voz es más dulce, no tengo el típico vozarrón.

¿Animaría a los jóvenes que quieren dedicarse a la música?

Sí, totalmente. Yo creo que es difícil, pero considero que si le pones ganas, esfuerzo y empeño, y estás ahí, erre que erre, al final llegas.