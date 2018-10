Torre Pacheco, un pueblo con muchas tablas sobre el escenario

Tendría 9 o 10 años. Corría la década de los 70 y Tomás Olmos era tan solo un crío de Torre Pacheco con un papelito en una de las clásicas funciones navideñas que se representan en casi todos los pueblos. "En ese momento se me metió el veneno dentro y me quedé colgado del teatro", recuerda Tomás con una viveza y emoción que borran de un plumazo las cuatro décadas que han pasado desde entonces.

Él y otros "criajos" que formaban parte del grupo parroquial fueron la piedra angular sobre la que hace 35 años se construyó el grupo local de teatro El Mantón (en esa época llamado Armando Gresca), que Tomás dirige. "Fijos somos 8 o 10 personas, pero según la función y el momento hemos llegado a ser 20 o 25 miembros", explica el vecino pachequero, quien subraya el hecho de que todos son actores aficionados y compaginan sus ensayos y funciones con trabajos que poco a nada tienen que ver con las artes escénicas. Él, sin ir más lejos, es funcionario de justicia.

Tomás, que también es monitor del grupo de teatro infantil en Torre Pacheco, recuerda entre risas cómo hace unos días un juez le preguntaba por qué hacía teatro, a lo que él respondía: "Señoría, no me voy a dedicar solo a esto. Esto es muy aburrido. Con el teatro puedo dejar atrás todas las cosas malas que he vivido aquí, me siento joven, puedo evadirme, reír y cargar las pilas. Puedo seguir viviendo"



Tradición y afición teatral pachequera

"Tomás es un amor de hombre", dice Agustín Otón, actor pachequero afincando en Madrid, sobre el que fuera su "maestro inicial" en el campo de la interpretación. Tenía unos 8 años cuando el director pensó en él para interpretar "El Principito" y así comenzó a "jugar a hacer teatro". Fue creciendo, se integró en el grupo El Mantón, de ahí se fue a Murcia, se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático y casi sin darse cuenta, de forma natural, convirtió el hobby en profesión. Ahora tiene 32, ha hecho cine y televisión, recientemente ha finalizado la gira de "Las bicicletas son para el verano" y está en pleno ensayo de "Don Juan Tenorio", obra que le llevará de nuevo a recorrer la geografía española.

Con el clásico "El monstruo de los jardines", de Calderón de la Barca, actuó hace un par de años en Torre Pacheco y la experiencia fue tan buena y se sintió tan arropado, que le encantaría repetir con su Juan Tenorio. "Hasta allí llegan obras punteras, montajes que han sido éxitos en grandes teatros de Madrid y eso es un lujo", explica Agustín en referencia a la Semana del Teatro de la localidad, ahora reconvertida en El Festival de la Comedia.



Festival de la Comedia y PLATEA

A lo largo de los años esta iniciativa, que nació en 1985, ha tenido una gran repercusión en la cultura del municipio y, lo que comenzó siendo una semana de teatro local se ha transformado en un festival en el que los montajes de El Mantón comparten programa todo un mes con otros de ámbito regional y nacional, con estrenos y actuaciones de artistas consagrados.

"Las compañías que vienen incluso desde Madrid se quedan sorprendidos. Pero si esto es un pueblo, ¿cómo son tan entendidos? Se quedan pasmados. Algunas han venido incluso a estrenar aquí porque el público es muy especial, desde siempre ha habido afición al teatro. La señora que nos dirigía a nosotros en los años setenta había dirigido antes a personas de la edad de nuestros padres, algunos ya ni viven", reflexiona Tomás Olmos.

Efectivamente en Torre Pacheco existe una gran tradición y cultura teatral, cuyo origen se remonta más allá de su memoria y los escenarios de la localidad, entre los que destacan el Centro de Artes Escénicas (CAES) y el Centro Cívico, se han consolidado como referente y punto clave de la oferta teatral en la región de Murcia. El Joglars, Andoni Ferrreño, Carla Hidalgo, Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Pepón Nieto y Paco Tous son algunos de los nombres propios que este año se han subido ya a las tablas pachequeras. A ellos se sumarán en los próximos días Silvia Marsó, Carmelo Gómez y Ana Torrent, entre otros, como parte del cartel de PLATEA, el Programa estatal de artes escénicas que desde 2014 incentiva la circulación de espectáculos de este tipo en espacios municipales a precios asequibles.

En febrero de 2017 la compañía de teatro madrileña Cuarta Pared presentaba en el CAES el éxito "Nada que perder" con la actuación del artista local Pedro Ángel Roca, que acaba de regresar de una gira por Latinoamérica y espera con ansia el estreno de "Vota Juan", la ficción para TNT en la que actúa al lado de Javier Cámara y María Pujalte. "Actuar en mi pueblo sobrepasó todas mis expectativas. Se llenó por completo ¡600 butacas! Fue uno de los días más emocionantes que recuerdo en mi carrera, por lo que estoy muy agradecido al Ayuntamiento que lo hizo posible y a toda la gente que vino a vernos", recuerda.

Como Agustín, Pedro se imbuyó pronto de la cultura y el espíritu teatral que se respira en Torre Pacheco. En su caso fue gracias a unas clases extraescolares en bachillerato, tras las que vendría su formación en la ESAD de Murcia. En pocos años el chico vergonzoso, como se describe, ya no podía desligarse de la interpretación.

"El teatro nace como foro y como medio de reunirse el pueblo para proyectar sus inquietudes. No solo es un medio de entretenimiento sino que sirve para plasmar la realidad que nos rodea. Como reflejo de la sociedad en la que vivimos", explica el intérprete de 35 años. "Mis abuelos ya me contaban que a ellos les gustaba mucho ver el teatro que se hacía en su época, como la revista y la zarzuela. Por suerte en Torre Pacheco hay grupos y asociaciones como El Mantón que incentivan que a los vecinos les guste la cultura. Cuando hay gente con inquietudes, lo contagian", celebra.