Algunos de los momentos más bochornosos de los artistas favoritos

A veces, los nervios nos juegan una mala pasada y si nos bloqueamos somos incapaces de reaccionar a tiempo por mucho que nos esforcemos. Esto es lo que les ha pasado a muchos de los mejores cantantes, aunque mil veces peor, en medio de un escenario y con miles de personas delante que esperan lo mejor de ellos.

Amaia Montero, Paulina Rubio o Pink, son algunas de las artistas que por un motivo u otro no han sido capaces de recordar sus propias letras durante una actuación. Hacemos un repaso de los momentos más bochornosos de algunos artistas musicales.



Paulina Rubio

La última en sorprender al público por su despiste en el escenario ha sido Paulina Rubio. La cantante participaba en los conciertos Ídolos 2.0 en México D.F, cuando tuvo un percance en el escenario.

Después de olvidarse de la letra de su canción, 'Mío' de 1992, y darle la espalda al público durante un rato, Rubio optó por saludar con un efusivo, "Buenas noches", mientras coreaba sin sentido y vacilaba por el escenario.

La artista no dio explicaciones sobre lo sucedido ni acudió a la rueda de prensa posterior, a diferencia de sus compañeras de concierto, Belinda y Marta Sánchez.

Amaia Montero

Algo muy parecido le pasó a la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' en la presentación de su nuevo álbum 'Nacidos para creer'. El concierto de la cantante en Renardo, Cantabria, fue un verdadero desastre, en el que llegó a discutir con sus compañeros de concierto a lo que acusaba de tocar en otro tono.

Son muchos los comentarios aparecidos en las redes sociales en los que califican de "bochornoso" y "vergonzoso" el concierto que ofreció la cantante. Se quejan de la mala calidad del sonido, de constantes gallos, desafines e incluso ponen en duda si la intérprete se encontraba bajo los efectos de algún tipo de sustancia.

Por si no fuera poco, la cantante asistió al día siguiente a 'Tot es mou' se olvidó de cantar en un momento de la canción, lo que intentó disimular poniendo caras, pero la audiencia se percató de su despiste.

Shakira

Ni la mismísima Shakira se libra de pasar un momento bochornoso al olvidarse la letra de su canción 'Inevitable' el mes pasado en su gira por Europa. La cantante se olvidó parte de una frase de la canción y no tuvo más remedio que admitir el error sonriendo al público y seguir la canción.

Los seguidores de la cantante colombiana se tomaron con humor la equivocación y no dudaron en darle ánimos ya que, según sus fans, a Shakira se le perdona todo.

Pink

Pink se unió al club de los despistados el pasado abril en el gran Madison Square Garden, Nueva York. La estrella internacional, recitaba 'Who knew' cuando se quedó en blanco y tuvo que acudir al estribillo para disimularlo.

Como ha pasado con muchos otros, esta no es la primera vez que Pink tiene un lapsus con sus canciones. Hace unos años la solista admitía que no recordar la letra de 'I Don't Believe You' y, sin darse por vencida, prefirió tararearla.

Justin Bieber

El joven Justin Bieber tampoco se libra de una popular colección de lagunas que son para olvidar. Sabemos que el cantante canadiense no habla español, pero ni si quiera pudo con uno de los éxitos más fáciles de recitar en este idioma.

Después de atribuirse el éxito de 'Despacito' por el que tuvo polémica con sus verdaderos creadores, Luis Fonsi y Daddy Yankee, Justin cambió la letra de la canción según le venía mejor, sustituyendo "Despacito" por palabras como "poquito" o "dorito".

Adele

Aunque no se equivoque ni más ni menos veces que los demás, a Adele se le da muy mal disimular sus errores en directo. La cantante británica ha vivido momentos verdaderamente bochornosos a los que se ha enfrentado con una sonrisa, disculpas y de vuelta a empezar.

Uno de ellos fue con su conocido single 'Rolling in the Deep' durante su gira mundial, en su equivocación pidió a sus compañeros que pararan para retomar la canción donde la había dejado después del parón.