Beyoncé y Jay-Z aterrizan esta noche en Barcelona

La cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z actuarán este miércoles en el Estadi Olímpic de Barcelona con su gira conjunta 'OTR II' --en su única parada en España-- con la que la pareja recorrerá casi 50 ciudades de todo el mundo.

Tras su gira conjunta 'On The Run' en 2014, que en Europa tuvo dos únicas paradas en París (Francia), la pareja vuelve a subirse a los escenarios para presentar la segunda parte del tour, 'OTR II', en la que Beyoncé y Jay-Z presentarán sus últimos trabajos 'Lemonade' (2016) y '4:44' (2017), respectivamente.

Además, el mediático matrimonio ha constituido recientemente el dúo de hip hop The Carters, lanzando por sorpresa su primer disco como grupo el pasado 16 de junio, 'Everything Is Love' --de nueve canciones--, desvelado en Londres (Reino Unido) en el marco del quinto concierto de su gira 'OTR II', y con su single de avance 'Apeshit', cuyo videclip se rodó en el Museo del Louvre de París (Francia).



Estadios internacionales

Esta gira pasará por los estadios más importantes de todo el mundo en 18 conciertos --una veintena en Europa y el resto en Norteamérica-- y entre los que se encuentra el emplazamiento barcelonés con la curiosidad de que el concierto este día 11/7 coincidirá con la fecha de una de las canciones más famosas de la artista '7/11'.

Después de 14 conciertos en su primera etapa en Europa, el matrimonio llega a Barcelona para viajar después a las ciudades francesas de París y Niza, lo que pondrá fin a esta primera etapa europea antes de que ambos artistas lleven su tour 'OTR II' a su tierra natal, Estados Unidos.

La gira empezó el 6 de junio en Cardiff (Reino Unido) y terminará en el CenturyLink Field de Seattle (Estados Unidos) el próximo 4 de octubre, y en esta casi cincuentena de ciudades parará en estadios de grandes dimensiones de al menos 45.000 personas --en el barcelonés caben casi 56.000--.