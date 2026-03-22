La Región de Murcia mantiene su apuesta por la depuración y la regeneración de agua con la Inteligencia Artificial

La Ley de Saneamiento de la Región de Murcia cumple 25 años consolidando la depuración y la reutilización del agua como pilares fundamentales del modelo de gobernanza del agua residual en esta Comunidad Autónoma. El sureste español siempre ha mantenido una relación difícil con la lluvia. La cuenca del Segura, en la que se encuadra la Región de Murcia, ha oscilado históricamente entre las devastadoras riadas que desencadenan las lluvias torrenciales y la sequía persistente que ha forjado el carácter de sus agricultores durante generaciones.

“Desde hace 25 años hay una figura clave en el sistema de gobernanza del agua que se ha implantado en esta Comunidad y es la Ley de Saneamiento mediante la que se creó la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, ESAMUR. A través de esta Entidad se ha puesto en marcha un sistema solidario que ha permitido que más del 99% de las aguas urbanas hoy sean tratadas en alguna de las 100 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que existen en la Región”, afirma el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

Esamur ha puesto en marcha un sistema solidario que ha permitido que más del 99% de las aguas urbanas hoy sean tratadas. / CARM

Las dos vidas del agua en la Región

Estas Estaciones Depuradoras también son las que, a través de los diferentes sistemas con los que es tratada el agua, consiguen obtener agua de calidad que puede ser reutilizada en el riego de campos de cultivo con todas las garantías sanitarias. Cada año, se consigue poner a disposición de las diferentes comunidades de regantes de la Región cerca del 98% del agua tratada.

“Más de 120 hectómetros cúbicos tratados al año que se han convertido en una fuente constante de agua que puede usarse en agricultura y que han hecho de la Región de Murcia en ejemplo mundial de reutilización de agua”, añadió el presidente. López Miras recordó que la media española ronda el 10 % y la europea se queda en el 5%, por ese motivo cada año decenas de delegaciones internacionales de todo el mundo quieren conocer el sistema implantado en la Región.

Datos clave 100 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

99,2 % de las aguas urbanas son tratadas en las EDARs de la Región.

El agua tratada y depurada se pone a disposición de las comunidades de regantes para su reutilización.

Depuradora 101 se construirá en la pedanía del municipio de Murcia de Cañadas de San Pedro, un núcleo urbano de menos de 500 vecinos.

Sistema solidario que permite que tanto poblaciones grandes como pequeñas tengan sistemas de depuración modernos.

En la Región de Murcia se pone a disposición de las comunidades de regantes cerca de 120 hm3 al año, el 15% de la demanda de agua de los regadíos regionales.

El año 2026 también está siendo el de la revolución tecnológica de la depuración de agua en la Región. Este verano se finalizará la instalación de los nuevos sistemas con los que se integrará la Inteligencia Artificial a la depuración del agua de los 45 municipios.

“Se está implementando el proyecto RegenIA con el que se están invirtiendo 7,3 millones de euros en tecnología que mejore los sistemas de depuración, reduzca el gasto energético y ayude a que las instalaciones de depuración de agua en la Región sean más eficientes”, afirmó el presidente regional.

El año 2026 también está siendo el de la revolución tecnológica de la depuración de agua en la Región. / CARM

Modernización de regadíos: La apuesta por reducir el consumo de agua para uso agrícola

“Los agricultores y los regantes están cumpliendo. Están poniendo todo de su parte, están invirtiendo, están incrementando al máximo la eficiencia en el uso del agua ahorrando todo lo que es posible ahorrar”, afirmó el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la inauguración de las obras de modernización y eficiencia energética realizadas en el Embalse de Cola de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Se trata de la última línea de ayudas que puso en marcha el Gobierno de la Región de Murcia, con más de 12 millones de euros en ayudas que ha permitido que se beneficiase a más de 43.000 agricultores en toda la Región.

López Miras también indicó que en la Región “se practica una agricultura tecnificada, moderna, que aplica las últimas tecnologías de eficiencia y muy comprometida con la sostenibilidad”. El presidente recordó que el 87% del regadío en la Región se ha modernizado a través de infraestructuras que riegan gota a gota los cultivos.