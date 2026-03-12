El Campo de Cartagena impulsa el regadío con la mayor planta solar flotante de una comunidad de regantes en España

La modernización del regadío en el Campo de Cartagena suma un nuevo hito. La puesta en marcha de una gran planta fotovoltaica flotante sobre el embalse de Cola, destinada a abastecer de energía a los sistemas de riego, simboliza el cambio tecnológico que vive el sector agrícola en la Región de Murcia: menos costes, menor impacto ambiental y más competitividad para miles de agricultores.

La instalación, inaugurada por el presidente regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, forma parte del programa autonómico de ayudas a la modernización de regadíos y mejora de la eficiencia energética, dotado con 12,3 millones de euros en su última convocatoria. En total, más de 43.500 agricultores de la Región se han beneficiado de estas subvenciones, que desde 2022 han movilizado cerca de 31 millones de euros en inversiones destinadas a modernizar infraestructuras y reducir el gasto energético del sector.

Durante el acto, López Miras subrayó el impacto directo de estas ayudas en el campo murciano. Según explicó, estas inversiones permiten "reducir los costes energéticos de los agricultores, disminuir las emisiones de CO₂ y reforzar la competitividad de un sector estratégico para la Región".

La nueva planta fotovoltaica flotante, instalada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, ha supuesto una inversión cercana a 1,4 millones de euros. Su producción anual superará los 2,1 millones de kilovatios hora, lo que permitirá disminuir de forma significativa el consumo eléctrico procedente de la red y evitar la emisión de unas 700 toneladas de dióxido de carbono cada año. Además, los regantes estiman que generará un ahorro cercano a los 350.000 euros anuales en costes energéticos.

El presidente López Miras, con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la consejera Sara Rubira y el presidente de los regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez / CARM

El presidente regional destacó también la dimensión del proyecto. Según explicó, la instalación permitirá que más de 9.500 agricultores rieguen de forma eficiente más de 45.000 hectáreas en el Campo de Cartagena. En palabras de López Miras, se trata actualmente de "la planta de este tipo más grande y más importante en una comunidad de regantes de toda España".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, puso el foco en el papel que desempeñan los agricultores en la gestión sostenible de los recursos. A su juicio, este tipo de proyectos permiten que la actividad agraria sea "más eficiente desde el punto de vista medioambiental" y aportan un ahorro económico clave para un sector que sigue siendo uno de los motores de la economía local.

La instalación se suma a la planta fotovoltaica ya operativa en el embalse de La Trinchera y consolida el avance hacia un modelo de regadío cada vez más tecnificado. De hecho, López Miras recordó que la Región de Murcia cuenta ya con el 87% de su superficie de regadío modernizada, principalmente mediante riego por goteo. "Es el sistema más eficiente del mundo", afirmó, al tiempo que defendió que los agricultores murcianos se encuentran entre los que "mejor gestionan el agua y más invierten en tecnología para respetar el medio ambiente".

Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, su presidente, Manuel Martínez, agradeció el respaldo institucional a estas iniciativas de energías renovables. El nuevo parque solar, explicó, permitirá cubrir aproximadamente el 85% del consumo energético del bombeo que alimenta miles de hectáreas de cultivo.

El presidente regional aprovechó también para advertir sobre la situación hídrica vinculada al trasvase Tajo-Segura. Según señaló, todos estos avances podrían quedar en entredicho si se materializa el recorte del 50% en las transferencias de agua. "Sin agua, esta planta no será flotante, estará sobre el suelo y no habrá futuro ni empleo en la comarca", alertó.

Al acto asistieron además representantes institucionales y del sector agrario de la comarca, entre ellos los alcaldes de Torre Pacheco, Fuente Álamo y Pilar de la Horadada, así como responsables del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.