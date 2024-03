"Cartagena sigue siendo la gran olvidada pese a ser un gran activo de la Región"

La presidenta de la Asociación de Murcianos en Madrid tiene como propósito poner en valor la marca Murcia y crear vínculos culturales, económicos y sociales a través de murcianos que residen en la capital de España. Para ello, la entidad que preside ya ha comenado a crear alianzas con empresas: Etosa se ha sumado a esta iniciativa que desde la capital de España recibirá un gran impulso.

¿Por qué se crea Asmumad y cuál es el objetivo principal?

Al darme cuenta del gran talento que hay detrás de cada profesional murciano que por motivos personales o profesionales han decidido venirse a trabajar a Madrid. Por eso, pienso que ese talento hay que darlo a conocer, porque realmente ellos también están actuando como verdaderos embajadores de la marca Murcia. A raíz de la pandemia y de todas las debilidades que se generan en torno a ella pues de esa emoción y de esa rabia despiertan en mí una necesidad de crear una marca fuerte de Murcia en la que todos estemos más unidos que nunca y en ese momento se constituye esta asociación.

"Me pregunto por qué Málaga y no Murcia es un ejemplo de modernización"

¿Qué supone la alianza con Etosa?

La firma con Etosa refleja el firme compromiso que tenemos desde Asmumad para promover un desarrollo económico, social y cultural de la región de Murcia en la capital de España. Empresas como Etosa aportan un valor muy importante a nivel económico para poder realizar todas aquellas actividades que nosotros queremos emprender. Además, ponen en valor nuestro tejido empresarial y nuestro talento murciano desde Madrid.

¿Cuáles han sido los logros más significativos en estos cuatro años de vida?

Conseguir atraer y captar la atención de personas que quizá nunca podrían haber llegado a conocerse y consiguen conectar a través de sinergias tanto personales como profesionales. Además, ya somos más de un centenar de socios con independencia de seguidores en redes que superamos los 700 seguidores en diferentes redes profesionales y también en Instagram y Facebook.

¿Qué tipo de eventos celebran?

Hemos conseguido consolidar la celebración del día de la Región de Murcia en Madrid, ya que es un evento que nosotros creamos y ya vamos por la cuarta edición. Para nosotros recordar desde la distancia nuestras raíces es crucial y qué mejor modo de recordarlo que celebrándolo.

"Queremos que el proyecto continúe más allá de colores políticos, ya que es una buena iniciativa para todos los murcianos"

¿Qué perfiles forman Asmumad?

La asociación es muy heterogénea porque a diferencia de otras asociaciones que están muy segmentadas por género o por profesión, en nuestro caso está formada por hombres y mujeres procedentes de diferentes ámbitos sectoriales como ingenieros, economistas, del ámbito de la comunicación, sanitarios... Es decir, cualquier persona que tenga una vinculación con Murcia y con Madrid.

¿Cuáles son las principales dificultades que tiene la Región de Murcia?

Yo me pregunto por qué Málaga y no Murcia. Málaga dio un salto sustancial tras la crisis de 2009, ha sabido acercar la ciudad al resto de España y ser un ejemplo de modernización. Creo que en este sentido, Murcia tiene todavía un largo camino. A nivel de infraestructuras, Cartagena sigue siendo la gran olvidada y es un gran activo dentro de la Región de Murcia, que a pesar de que me consta que se está haciendo mucho por conseguir elevarla a la calidad que se merece, todavía queda mucho por hacer y eso pasa por una mayor conexión.

¿Qué aspectos menos conocidos de la Región destacaría?

La Región de Murcia está haciendo grandes esfuerzos por ser pionera en muchos aspectos. Por ejemplo, en el sector de la construcción somos la comunidad que más avales concede a menores de 35 años. También somos muy hospitalarios, ya que somos la Comunidad con más donantes de órganos, todos estos aspectos pueden ser muy relevantes para poner a Murcia en el mapa y mejorar la imagen de los murcianos. Aun así, no se termina de conocer a fondo la comunidad, por tanto Asmumad puede ser un gran nexo para todo esto.

¿Cómo cree que ve la gente de fuera la Región de Murcia?

Yo creo que la gente que todavía no la ha visitado, siente que es la gran desconocida. Y lo digo yo, que soy murciana, que he nacido en Murcia y he llegado ya mayor a Madrid, con 30 años. También he leído que Murcia se encuentra junto a Baleares, Canarias y Madrid, dentro de las comunidades que más crecen en población. Sin embargo, la gente todavía no la conoce más allá de nuestras playas en verano y no terminan de conocer la realidad de las ciudades o de los pueblos, que son muy variopintos y que tenemos muchísimos aspectos de los que sentirnos orgullosos.

¿Qué relación tienen con los organismos públicos murcianos?

El Gobierno de la Región de Murcia nos tiene presentes, pero yo creo que todavía se puede hacer más, ya que no queremos limitarnos a un evento al año en el que el Gobierno nos aporte su granito de arena. Queremos que este proyecto continúe más allá de ideologías y colores políticos, esto es un proyecto bueno para todos los murcianos. Recientemente hemos tenido el apoyo de Croem (Confederación Empresarial de la Región de Murcia) y esto para nosotros ha significado un salto sustancial porque ellos agrupan a gran parte del tejido empresarial de la Región, aunque nos ha costado, porque llevábamos ya varios años llamando a su puerta.

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que ha tenido la asociación en estos años?

Hemos empezado la casa por el tejado, primero nos unimos y luego nos damos cuenta que necesitamos un soporte económico detrás, para poder hacer todo aquello que nosotros consideramos que es importante para la marca Murcia. Ningún empresario llamó a nuestra puerta, ninguna administración nos dijo qué era necesario. Estábamos en tierra de nadie, en aguas de nadie, y fuimos nosotros, desde la sociedad civil los que fuimos capaces de detectar que esa necesidad era latente.

¿Cuál es la relación con empresas murcianas, artistas o personas influyentes de Murcia?

Tenemos conexión con grandes empresas que han dado ese salto a Madrid como Universae u Odilo. También hemos estado en contacto con el presidente de la empresa familiar de Murcia, ya que el 97% del tejido empresarial murciano procede de la empresa familiar. Y en el ámbito cultural, tenemos contactos con distintas personalidades como el actor Carlos Santos que estuvo en el último evento del día de la Región.

¿Qué aspectos de la cultura murciana le apasionan más?

Todos los socios de Asmumad somos grandes embajadores de la gastronomía murciana. En nuestras casas siempre hay una ensaladilla rusa.