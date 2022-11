Una de las voces vespertinas del panorama radiofónico nacional, Pilar Cisneros, presentará su programa este jueves desde Murcia. La Tarde, de la COPE, se traslada a la Región para charlar con jóvenes que son capaces de hacerle frente a las alarmantes cifras de paro juvenil de nuestro país.

Viene a pasar la tarde en la Región de Murcia. ¿Por qué los murcianos no deben perderse hoy la COPE?

Porque queremos respuestas y las hemos venido a buscar también en la Región de Murcia. Tenemos casi tres millones de parados y, sin embargo, hay dos millones de puestos sin cubrir. España duplica la media europea de paro juvenil y, por desgracia, también tres de cada cuatro parados de larga duración en Europa están también en nuestro país. En Murcia hemos encontrado una red de emprendedores muy activa con grandes proyectos. Hoy hablaremos con jóvenes que, viniendo de oficios poco cualificados, se han puesto a estudiar programación y robótica y ya tienen un trabajo asegurado cuando terminen sus estudios.

El periodismo no goza de buena prensa los últimos años. ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta a esta percepción?

Volver a ser rigurosos con lo que contamos, volver a la calle a hablar con la gente de sus verdaderos problemas. Creo que debemos trabajar desde la humildad, preguntar más y, tal vez, opinar menos. Es un hecho que tenemos que convivir con las redes sociales, pero tenemos que distanciarnos de ese ruido en vez de contribuir a él.

¿Cómo se defiende un periodista de los ataques que recibe a diario en estas redes?

Un periodista tiene que ser consciente de que lo que diga no va a gustar a todos. Algunas personas no responden con una opinión ponderada y argumentada, sino que lo hacen desde la emoción, desde las vísceras. Lo mejor es no hacer mucho caso, excepto cuando se entra en descalificaciones, insultos o acoso. En ese caso, sea uno periodista o cualquier otro ciudadano, hay que denunciar.

"Los periodistas debemos trabajar desde la humildad, preguntar más y, tal vez, opinar menos"

La polarización de la sociedad española parece no tocar techo. ¿Tiene alguna receta para rebajar este ambiente tan tóxico?

Hacer todo lo posible por no echar más leña al fuego.

Hoy estrenan en la COPE ‘La gran decisión de su vida’, un podcast en el que también la escucharemos. Aproveche para venderlo...

Contamos el caso de personas que se enfrentan a la gran decisión de su vida. Muchos jóvenes como Rocío, una brillante científica española del área de la biología molecular que con 25 años se fue a Reino Unido y allí sigue después de 15 años. Es una clara representante de lo que llamamos ‘fuga de cerebros’. Cuando hace dos años el coronavirus paralizó el mundo, se dedicó con todos sus esfuerzos al diagnóstico y después de muchos meses de trabajo consiguió llevar robots PCR a los hospitales. Rocío es la creadora de esos robots que entraban en las habitaciones para evitar el contagio de médicos y enfermeras. Está feliz en el extranjero, pero le encantaría tener las mismas posibilidades de desarrollar su profesión en España.

¿Qué noticia de actualidad le quita el sueño?

Sigo sin concebir que exista una guerra en el centro de Europa. El 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, me parecía estar asistiendo a una película, algo irreal ¿Cómo puede pasar algo así en 2022? Gente como tú y como yo, familias enteras obligadas a salir de casa para no morir bajo las bombas. Han pasado ocho meses y sigo sin procesarlo.

¿Y cuál le saca una sonrisa?

Me saca una sonrisa todo lo que tiene que ver con el talento. Por ejemplo, que una cantante española como Rosalía triunfe en todo el mundo y que esté nominada a nueve Grammys latinos. También un científico capaz de desarrollar en tiempo récord una vacuna o un cirujano que salva la vida a un niño prácticamente desahuciado. Y todos los días me sacan una sonrisa las historias de la gente normal, personas corrientes capaces de hacer cosas extraordinarias.