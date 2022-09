Empresarios y sindicatos tampoco han llegado a alcanzar hoy un acuerdo en el convenio de hostelería, que no se ha renovado en la Región desde 2008 y afecta a unos 40.000 trabajadores de la Región. Las expectativas que había despertado la reunión de la mesa negociadora celebrada esa mañana se han visto frustradas, a pesar de que la patronal había anunciado una oferta que consideraba decisiva para desbloquear el convenio.

Las patronales HoyTú y Hostecar han ofrecido una subida del 15,5% en tres años, con un incremento salarial del 11,2% para 2022 y el 2% en los próximos dos años, que el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha calificado de "tramposa".

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, ha explicado que "es una oferta engañosa, porque está elaborada sobre las tablas salariales de 2018 anteriores a la subida del salario mínimo interprofesional, con lo que se queda en un incremento real del 1% para algunas categorías, como las camareras de piso".

Navarro ha dicho que la oferta "es una falta de respeto. He negociado muchos convenios, pero en ninguno me he encontrado esta actitud", se ha lamentado el máximo responsable de CC OO.

El presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, había anunciado el lunes que los empresarios iban a acudir hoy a la mesa con una propuesta "definitiva", con la que esperaba conseguir el acuerdo y poner fin a un conflicto que ha originado numerosas protestas en la última década. "Es lo máximo que podemos ofrecer", había asegurado Jiménez a La Opinión.

La tensión entre la patronal regional y los sindicatos se había acrecentado con la firma del fallido convenio suscrito el pasado mes de julio por CC OO y UGT con la Federación Turística de la Costa Cálida (Fedetur), que fue rechazado por la Comunidad Autónoma al no estar debidamente registrada la organización empresarial.

Lejos de limarse las discrepancias tras el desencuentro, ni siquiera ha sido posible la firma del acta de la reunión celebrada hoy ante la falta de acuerdo entre ambas partes. Según ha precisado Santiago Navarro, "los empresarios no han querido que se recogiera en el texto del documento que la subida de sueldos del 11,5% para este año está sustentada en las tablas salariales de 2018".