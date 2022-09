Las patronales de hostelería HoyTú y Hostecar acudirán mañana a la mesa del convenio de hostelería con una nueva propuesta salarial, con la que esperan desbloquear la negociación. Empresarios y sindicatos ya habían mantenido un encuentro en el mes de agosto que no logró acercar posiciones tras la ruptura que provocó el fallido acuerdo firmado por CC OO y UGT con la Federación Turística de la Costa Cálida (Fedetur), que fue rechazado por la Comunidad Autónoma al no estar debidamente registrada la organización empresarial. El presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, anunció ayer que la nueva oferta «es lo máximo que podemos ofrecer» y aseguró que los empresarios no tienen intención de «regatear».

Representantes de los empresarios y los sindicatos volverán a verse las caras este miércoles a mediodía en la Oficina de Mediación y Arbitraje para tratar de avanzar en la negociación de un convenio colectivo que no se ha revisado desde 2008 y que afecta en la Región a unos 40.000 trabajadores, aunque el empleo en el sector aumenta en los meses de verano. El presidente de HoyTú confía en que la nueva propuesta salarial que presentarán las patronales de la Región y de Cartagena conseguirá desbloquear el convenio. Apunta que, si no es aceptada, es que va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo. «No vamos a estar regateando. Es lo máximo que podemos ofrecer», aseguró Jiménez. El convenio con Fedetur, que marca las expectativas de los sindicatos, establecía una subida salarial del 12% entre 2022 y 2024 y eliminaba el complemento que cobran los trabajadores cuando están enfermos a partir de la tercera baja. El complemento de las bajas por enfermedad había sido el principal escollo del convenio hasta que la inflación se disparó y aumentaron las reivindicaciones salariales. A las críticas de los sindicatos por la ausencia de los responsables de la patronal en la negociación Jesús Jiménez responde que las conversaciones las llevan la secretaria general de HoyTú, Laura Mateos, y los asesores. «También los sindicatos tienen a sus técnicos, no van los secretarios generales», afirmó.