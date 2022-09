El líder socialista de la Región de Murcia, José Vélez, ha asegurado que “el PP nunca hizo nada por la Región cuando estaba en el Gobierno de España. Ni un kilómetro de AVE ni ninguna infraestructura hidráulica que merezca la pena porque todos nos acordamos de la desaladora de Escombreras, esa que supuso 600 millones de euros para los bolsillos de la ciudadanía y formó parte de una supuesta trama delictiva en torno a su construcción y adquisición".

En respuesta al presidente del PP nacional, de visita en Murcia, el secretario general del PSOE ha añadido que “Feijóo no conoce las necesidades históricas de nuestra tierra o, a lo mejor, López Miras no se las ha contado”.

Vélez ha resaltado que “es sorprendente cómo le falla la memoria a los populares. No recuerdan que fueron las desaladoras que se construyeron en la etapa de la socialista Cristina Narbona, como ministra de Medio Ambiente, las que han podido garantizar el suministro de agua en la Región, también en momentos muy difíciles como los once meses en los que no llegó ni una gota de agua a la Región debido a que estuvimos sin trasvase Tajo-Segura durante esta etapa del Gobierno de Mariano Rajoy”.

Frente a esta situación, asegura que “lo único que ha hecho el PP ha sido colocar pancartas”. Asimismo, ha insistido en que “el Gobierno de España ya tiene previsto invertir cerca de 300 millones de euros en conectar las desaladoras del Levante entre sí. Esto permitirá reforzar el suministro de agua en la Región”.

Por otro lado, ha señalado que “Feijóo nos ha dejado muy claro que si el PP vuelve al Gobierno de España, abandonará de nuevo la red de ferrocarril de la Región, tal y como lo llevan haciendo en los últimos años.”

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia ha subrayado que “los gobiernos del PP nos condenaron a unos trenes del siglo XIX, no pusieron ni un kilómetro de vías electrificadas en la Región y nos dejaron con unos cercanías tercermundistas, con goteras y averías constantes”.

“Ha tenido que ser un gobierno socialista el que nos saque del pozo de la miseria y nos traiga una red de infraestructuras del siglo XXI”, ha incidido.

“De hecho, López Miras y su equipo siempre se han quejado de las infraestructuras en este sentido pero ahora llega su jefe, desprecia la llegada del AVE y le resta importancia. Lo que tienen que hacer es dejar de lamentarse, ponerse de acuerdo en sus reivindicaciones y trabajar por la gente”, ha incidido Pepe Vélez.

El líder socialista en la Región ha subrayado que “el Gobierno de Pedro Sánchez sí cumple con hechos su compromiso y lo estamos viendo con la continua adjudicación y licitación de proyectos, y la puesta en marchas de obras que hagan realidad la llegada de la Alta Velocidad. El ejemplo lo tenemos en la ciudad de Murcia, a finales de año o principio del próximo llegará el AVE soterrado, tal y como prometimos”.

El secretario general del PSOE en la Región ha recordado que el Gobierno de España ha realizado "la mayor inversión de nuestra historia" en infraestructuras. "Hablamos de la cantidad de 3.000 millones de euros que nos permitirá conseguir la mejor red ferroviaria de toda Europa”, ha concluido.