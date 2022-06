Las matemáticas son el sistema que mueve el mundo. Es el mensaje que defendió ayer Jorge Navarro Camacho, catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Murcia (UMU), durante su acto de ingreso como Académico Numerario en la Academia de Ciencias de la Región de Murcia (ACCRM).De la mano de Navarro, los asistentes a la sesión de investidura pudieron descubrir los conceptos básicos que han marcado sus líneas de investigación y que lo han convertido en uno de los investigadores más citados del mundo en su área de trabajo. En concreto, el conocimiento de los sistemas coherentes que permiten el correcto mantenimiento, por ejemplo, “de los motores del avión Airbus A340, utilizado en vuelos comerciales de larga distancia”.

“Este avión tiene cuatro motores -dos en cada ala- y puede volar de un modo seguro siempre que al menos funcione un solo motor en cada ala. Es cierto que algunos funcionan con un solo motor o con los dos de un solo lado, pero lo que hay que hacer es aterrizar lo antes posible. Creo que con esto se entiende el interés de estudiar estos sistemas”, explicó ante el público.

Con la agilidad de un maestro en la materia, Navarro se adentró en las fórmulas matemáticas que permiten comprender las probabilidades de fallo de cada uno de los componentes de estos sistemas y los factores que pueden influir en el tiempo de vida del aparato. Pero también en otras herramientas fundamentales de la estadística como la ‘cópula gaussiana’, responsable de la pasada crisis económica mundial de 2008 y que desde entonces es también conocida como ‘la cópula que mató a Wall Street’.

El discurso de contestación corrió a cargo de su “padre científico”, el también matemático y académico José María Ruiz Gómez, quien aportó los datos que avalan la carrera investigadora de excelencia de Navarro. “Si uno observa su currículum investigador, llega a la conclusión de que no puede dormir. Pues no es así, no solo duerme, sino que además le encanta desconectar de su vida laboral con su familia en su casa junto al mar al final de La Manga del Mar Menor”, resaltó.

Y es que las cifras no mienten. Navarro aparece en el ‘top ten’ mundial cuando se buscan artículos sobre su campo de estudios y ha conseguido que la UMU lidere el ranking de organizaciones que más han contribuido en la teoría de signaturas.

Fruto de su esfuerzo y constancia han resultado las más de cincuenta colaboraciones que mantiene por distintos puntos del globo: desde Estados Unidos hasta la India o Australia.

Homenaje al antiguo presidente

“Nadie puede dudar de que las Matemáticas no son solo el lenguaje con el que describimos y comprendemos el funcionamiento del progreso, si no que su dominio es imprescindible para gestionar cualquier aspecto de nuestra sociedad”, resaltó durante el cierre del acto el presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa. “Sin ellas no hay desarrollo tecnológico posible, no hay capacidad de toma de decisiones fiables, no podemos analizar las consecuencias de cualquier actuación ni es posible anticipar los problemas”.

Haciendo mención a las implicaciones que supone contar con una red de contactos como la de Navarro, recordó que “donde la política suele fracasar, la ciencia ha superado las diferencias culturales, las barreras del talón de acero y las guerras durante años, y sigue superando los afanes separatistas y las competencias comerciales”. Pérez Ruzafa cerró la sesión con unas palabras en recuerdo de su predecesor en el cargo, el científico y académico fundador Juan Carmelo Gómez Fernández, fallecido el pasado 11 de mayo.