El recorte al Trasvase de 105 hm3 emprende su hoja de ruta en el Consejo del Agua del Tajo

El Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo ha aprobado este martes el nuevo Plan Hidrológico que reduce en 105 hectómetros cúbicos la dotación del Trasvase. El nuevo Plan de Cuenca del Tajo que aumentará los caudales ecológicos paulatinamente hasta 2027 en detrimento de los regadíos y del abastecimiento inicia así la hoja de ruta marcada por el Ministerio. Antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros tendrá que pasar por el Consejo Nacional del Agua y deberá contar con un informe favorable del Consejo de Estado. El documento obtuvo 47 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto (Scrats), Lucas Jiménez, alerta de que las cifras recogidas en la nueva planificación generan «una descoordinación entre dos planes de cuenca, que resulta algo inaudito».

El Plan del Segura, aprobado por el Consejo del Agua de la Demarcación el pasado mes, recoge expresamente los perjuicios que el recorte de los caudales del Tajo supondría para el regadío y para el mantenimiento del empleo en Levante, ya que haría inviables 12.000 hectáreas y supondría una pérdida de ingresos de 122 millones de euros.

De los 105 hectómetros cúbicos anuales que dejarán de llegar a través del Acueducto Tajo-Segura, los regantes perderán 78, mientras que la Mancomunidad de Canales del Taibilla dejará de recibir 27 para el abastecimiento de los 80 municipios que la integran.

CIFRAS 8,6 m3/segundo: el caudal ecológico aumentará hasta 2027 El caudal ecológico del Tajo en Aranjuez aumentará de forma progresiva hasta 2027 desde los 6 a los 8,6 metros cúbicos por segundo. 900 millones: inversión destinada a la depuración de las aguas de Madrid El Plan aprobado destina 900 millones al saneamiento de las aguas de Madrid, de una inversión de 2.100.

Lucas Jiménez asegura que esta pérdida no beneficiará a Castilla-La Mancha, sino a «los intereses electorales» del presidente manchego, Emiliano García-Page. Precisa que «el aumento del caudal ecológico no beneficiará nadie, si no se aumenta la depuración de las aguas del Tajo».

También recordó que, según sus cálculos, la reducción de los caudales destinados a los regadíos del Trasvase provocarán «la pérdida de unos 8.000 empleos, lo que afectará a unas 32.000 personas».

No obstante, apuntó que el acuerdo adoptado ayer por el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo «no es vinculante».

Lucas Jiménez explicó que el nuevo Plan de Cuenca debe pasar aún por el Consejo Nacional del Agua y debe ser sometido a un informe del Consejo de Estado, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros. «Ningún otro río de este país parece que vaya a sufrir las inclemencias del cambio climático, salvo los tramos del Tajo que afectan al Segura», dijo el presidente del Scrats.

Según ha informado la Confederación del Tajo, el proyecto aprobado incluye un programa de medidas que conlleva una inversión superior a los 3.700 millones de euros hasta 2027, fecha en que todas las masas de agua deberán haber alcanzado el buen estado. El organismo de cuenca del Tajo destaca la inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración, cercana a los 2.100 millones de euros, de los que más de 900 irán destinados a la mejora de los tratamientos de depuración de las principales depuradoras de la ciudad de Madrid.

El PSOE muestra su disconformidad y anuncia que tratará de evitar el recorte

El secretario general del PSOE, José Vélez, que este martes reunió a la ejecutiva regional para responder al recorte del Trasvase, mostró su disconformidad con el acuerdo del Consejo del Tajo. «No compartimos la planificación aprobada, por lo que seguimos trabajando para conseguir una planificación hidrológica ajustada a la realidad actual», anunció en un nota de prensa. «Vamos a seguir trabajando para nuestra Región y nuestros agricultores no salgan perjudicados. Fuimos los primeros en manifestarnos en contra, defendiendo nuestra Región. Mientras otros vociferan, el PSOE trabaja para conseguir una propuesta más adecuada», apuntó Vélez. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, dijo que «el PSOE es incapaz de dar soluciones a los regantes y agricultores; la decisión, que será celebrada por García-Page, pone de relevancia que Vélez es un cero a la izquierda en la estructura nacional de su partido, como ya lo fue Conesa». El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, instó al jefe del Ejecutivo manchego, Emiliano García-Page, a «abandonar la guerra del agua» y «abrazar» a quien ha alcanzando un acuerdo a través del Pacto Regional del Agua, informó Europa Press. Vox apuntó que el acuerdo del Tajo es «una sentencia de muerte para el Trasvase». García-Page mostró su satisfacción por el acuerdo y se felicitó por que «por primera vez se tienen en cuenta los intereses de la cuenca cedente», entre ellas el aumento de caudal ecológico. Aseguró que seguirá luchando por las reivindicaciones pendientes, al tiempo que tendía la mano a los gobiernos del Levante y de España para el entendimiento.