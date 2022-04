"El Mar Menor se ha convertido en la ONU en el centro del mundo"

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, convertida ya en un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, llegó esta semana a la sede la ONU. Este hito fue liderado, entre otros, por la profesora de la UMU, Teresa Vicente, que no duda en que el Mar Menor conquistará sus derechos tras el apoyo recibido en Nueva York y por parte de la ministra Teresa Ribera.

¿Cómo se sintió al intervenir en la sede de Naciones Unidas?

Pues tengo que decir que me he sentido muy tranquila; hemos llegado hasta aquí tras muchos años de trabajo, en los que ha habido de todo: tristeza, esperanza, satisfacción, impotencia… tengo la sensación de que he llegado a la cima de una montaña.

¿Cree que el Mar Menor ha sido el protagonista de ese foro?

Sin duda, no te lo puedes imaginar, el Mar Menor se ha convertido en estos días en el centro del mundo. Muchos expertos de otros países se nos acercan para preguntarnos cosas, más detalles de nuestra historia, de cómo logramos que la ILP llegara al Congreso de España. E incluso ha habido momentos muy emocionantes. Cuando les pusimos la canción de Sol y Sal, en la que participan muchos artistas como Miguel Ríos o Rozalén, muchos se pusieron a llorar.

Su trabajo allí no acabó con la intervención que tuvo en el evento, ¿qué están haciendo?

Estamos trabajando en el diseño de un plan de acción vinculado a los derechos de la naturaleza. Tenemos que tener claro que, si la legislación actual no está sirviendo para proteger nuestros ecosistemas, nuestra visión debe ser científica, pragmática, y encontrar otras atalayas desde las que poder abordar los problemas para encontrar soluciones. Trabajar con método, con un punto de vista científico, para obtener resultados concretos.

¿Qué otros puntos están abordando?

Por destacarte uno, hemos hablado de la necesidad de establecer un plan de comunicación efectivo a todos los niveles. Tenemos que ser capaces de explicar lo que estamos haciendo, de compartir que se está dando un cambio de paradigma hacia la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza, o como la llaman aquí, jurisprudencia de la Tierra. Se trata de salir del punto de vista antropocéntrico y alcanzar una perspectiva ecocéntrica, que supere la legislación ambiental actual que sigue percibiendo a la naturaleza como un objeto, una mera propiedad a disposición de los seres humanos y de las empresas. Tenemos que saber convertir nuestras luchas en historias, porque hay una historia detrás de cada ecosistema del mundo.

La Universidad de Murcia se está convirtiendo en la punta de lanza de esa nueva estrategia.

Sí, totalmente. La ILP ha suscitado un interés sin precedentes. Aquí, estamos trabajando para firmar un convenio de colaboración con la ONU, que será a su vez el inicio de una red nacional e internacional de universidades que trabajarán para promover el nuevo paradigma.