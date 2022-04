¿Cuál es su balance de lo que llevamos de 2022?

Pues la noticia más reciente (de hace escasamente unas semanas), y también más preocupante, ha sido la iniciativa de la modificación de la Ley regional de Colegios Profesionales, con el objetivo de la creación de un Colegio de Graduados Sociales en Cartagena. La segregación está admitida ya en la actual Ley, pero es que además hay un informe demoledor de los letrados de la Asamblea en el cual avisan a la Comisión de que apoyar escisiones sin objetividad vulnera la Constitución: no puede corresponder a una mayoría determinada, sino a todos sus miembros.

Segregación sí, autodeterminación no. ¿No creen nuestros políticos que deberían de escucharnos a nosotros, es decir, a los presidentes y Juntas de Gobiernos de los Colegios Profesionales antes de tomar una decisión?, porque le puedo asegurar que ninguno estamos de acuerdo, y somos muchos Colegios.

¿Y de 2021? ¿Cómo ha vivido el sector la crisis sanitaria?

La pandemia nos demostró muchísimas cosas en todo tipo de órdenes, pero quizás me quedo con la fragilidad de un sistema, en general, que creíamos que resistiría a todo. En lo referente a nuestra actividad profesional, a mi juicio, hay que destacar la deficiente respuesta de la Administración, y ya han pasado veinticuatro meses. La única Administración que funcionó fue la que no exigió presencialidad: la telemática.

Nuestra tramitación durante la pandemia hasta hoy en el área de tráfico funcionó perfectamente, no se dejó de matricular ni transferir ningún vehículo desde el mes de marzo de 2020 hasta hoy; por el contrario, el resto de Administraciones como el SEPE o el INSS siguen sin acuerdos con los colaboradores sociales y su sistema de citas previas no funciona, y ya han pasado dos años. Es una vergüenza que el guardia de seguridad de una Administración te diga: «Señora, conéctese a partir de las doce de la noche, que seguro que le dan cita previa».

¿Cómo le hicieron frente a la pandemia desde el Colegio de Gestores Administrativos?

Desde el primer momento, desde aquel fatídico 14 de marzo, nuestros despachos, tras ser declarados como actividad esencial, permanecieron abiertos casi las 24 horas. Tuvimos que luchar con los BOE indescifrables publicados a horas intempestivas, con las mil interpretaciones de una misma norma, con la descontaminación del papel de nuestros clientes para presentar el trimestre fiscal de aquel mes de abril, con el cierre de la Administración…, y todo en un momento en que la gestión de las medidas sanitarias, laborales o administrativas fueron un auténtico desastre, inciertas y contradictorias.

Me quedo con el adjetivo de catastrófico, y ahora todavía estamos pendientes de una Administración cuyo servicio de cita previa no funciona.

¿Cree que han sido suficientes las medidas de protección al autónomo y pymes que ustedes asesoran y representan, y las actuales en marcha?

En mi opinión, no. Siempre ha habido un celo especial con el trabajador por cuenta ajena, en detrimento del autónomo, que no olvidemos que es un trabajador que da empleo a otras personas. Su cobertura económica se ha limitado a la exoneración de cuotas y pago del cese de actividad, pero olvidando que el negocio y pyme va mucho más allá.

Según nuestro último barómetro, el 91% de los gestores administrativos opina que se deben de reforzar las medidas para inyectar liquidez a las pymes, y el 43% de estas no conoce sistemas alternativos de financiación a los bancos; otro 21% no va a poder acogerse a las ayudas directas del decreto 5/2021 por no estar al corriente de sus pagos en Seguridad Social o Hacienda, esto es algo que venimos denunciando desde el primer momento. «Oiga, si solicito una subvención es porque no tengo dinero, y el que tengo es para comer, para mi familia o para pagar a proveedores y poder seguir con mi negocio abierto, y después pagaré los impuestos, no me pida certificados de estar al corriente, al menos en tiempo covid o postcovid, impidiendo acceder a esas subvenciones tan necesarias».

¿Van a darse de baja muchos autónomos?

Nuestro último barómetro de este mes, y desde hace dos años hemos acertado en todas las previsiones, predice que más de 250.000 autónomos no volverán a ejercer su actividad. Las cifras del Gobierno dicen que la mitad, no cabía suponer otra respuesta, claro.

Por otro lado, tampoco entendemos, y aquí coincidimos con el presidente de la CEOE, la prohibición de despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas, cambiando lo acordado entre patronal y sindicatos, referente a la reforma laboral. Todo esto refleja o el desconocimiento absoluto del Gobierno respecto a las necesidades y problemas de las pymes, tanto a nivel local, regional o estatal, o la desconexión con el ciudadano de a pie.

Tampoco tiene sentido solicitar en marzo de 2021 una ayuda covid y cobrarla en diciembre.

¿Y los préstamos ICO?

Han sido insuficientes para atender los problemas de liquidez generados por la crisis sanitaria y utilizados por los bancos en su propio beneficio, más pendientes de los accionistas que de los clientes. Así, un 26% de pymes sigue teniendo problemas de liquidez y un 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda.

A su juicio, ¿cuáles son los principales problemas de la Administración?

En mi opinión son varios, y gran parte de ellos están recogidos en las 25 propuestas que entregamos el pasado año 2021 a su majestad el Rey, a Presidencia de Gobierno y al principal partido de la oposición.

En primer lugar, no podemos tener una Administración basada en el cumplimiento de un horario y no en el cumplimiento de unos objetivos. En segundo lugar, no podemos tener una Administración que, ante situaciones excepcionales, no prevea situaciones excepcionales. Y, por último, no podemos tener una Administración no sometida a auditorias externas que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica. Pienso que es fundamental una colaboración público-privada estrecha entre la Administración y los profesionales que nos dedicamos a esto, lo que irá en beneficio del destinatario último: el ciudadano.

La principal razón por la que no podemos tener una Administración que se colapsa y no funciona es porque la pagamos entre todos, y porque todos recurrimos a ella en situaciones críticas, como la de esta pandemia, o en situaciones de crisis económica.

¿Qué opina de los fondos New Generation?

Según el Gobierno, los fondos N.G. están consiguiendo una velocidad de crucero y va a propiciar una aceleración del crecimiento económico español, sin embargo, y según el propio gobierno, solo 6.000 empresas han acudido a la convocatoria,

lo que supone, a penas, un 0,18% del tejido productivo nacional. Según el Banco de España, solo un 16,6% tiene previsto acudir a las convocatorias futuras.Según nuestro barómetro, tan solo, un 14% y el principal motivo, es la burocracia informática en su tramitación.

¿Cree que ha habido un aumento en la contratación indefinida?

Sí, pero si antes la dicotomía era contratos indefinidos o contratos temporales, ahora la nueva dualidad es jornadas a tiempo completo y jornadas a tiempo parcial, así como un aumento del pluriempleo. Como ya avanzamos con nuestro barómetro, la caída en las horas trabajadas, unida a un aumento del empleo, ya venía anticipando una aumento de los contratos por tiempo inferior a la jornada completa, algo así como una precariedad vestida de contrato indefinido.

Además, se está disfrazando el empleo temporal con la figura del fijo-discontinuo, que permite enmascarar la intermitencia bajo la perdurabilidad. De los 513.677 contratos indefinidos de marzo, prácticamente uno de cada cinco, fueron fijos discontinuos. Una ley difícilmente cambia la realidad del mercado laboral.

Para terminar, ¿qué cree que está por venir?

Pues algo que ya todo el mundo sabe, no se avecinan buenos tiempos. No es ánimo de sembrar pesimismo ni polémica, faltaba el terrible conflicto bélico de Rusia y Ucrania, sus consecuencias catastróficas a nivel humanitario y económico. Por cierto, hemos puesto a disposición nuestro colegio en sus sedes de Cartagena y Murcia, de forma desinteresada, a todos aquellos refugiados que necesiten información referente a la presentación de trámites de extranjería o de tráfico.

Faltaba también el incremento de los precios de la energía y un IPC hoy del 9,8%. En palabras del Banco de España, la situación de la pandemia va a retrasar la recuperación, y rebaja las expectativas de crecimiento en dos puntos. Y, en otro orden de cosas, doscientas mil personas siguen en ERTE, y mucho me temo que van a engrosar las listas del paro. Pero, a pesar de todo lo dicho, siempre hay que ver el vaso medio lleno, confío en la recuperación de nuestro país porque creo en nuestro país, no en sus políticos.

Deseo concluir deseando a los murcianos y murcianas, de parte de todos los gestores administrativos, unas felices vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera y, a la Administración, que regrese ya de ellas.