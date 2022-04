Marineras en Berlín

Con media hora de retraso salía del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (aún no es Juan de la Cierva, ¿no?) el vuelo chárter de la delegación murciana con destino Fruit Logistica, la feria más importante a nivel mundial del sector hortofrutícola y que tras dos años de parón a causa de la pandemia volvía a celebrarse en Berlín en esta edición 2022.

Empresarios, representantes institucionales y miembros de gabinetes llenaban un avión de cerca de 250 plazas y que despegaba de Corvera igual que llegaba a la capital alemana: con lluvia y frío.

Una de las grandes incoherencias de este covid que nadie entiende la vivieron los viajeros murcianos al llegar a la ciudad teutona. Mientras que en el avión todos tenían que llevar mascarilla obligatoriamente salvo en el espacio de la comida (como si durante ese rato no hubiera contagio posible), al llegar a Berlín la norma variaba completamente: no hay obligatoriedad de mascarilla en espacios cerrados, salvo excepciones. Mascarillas quitadas y todos a los autobuses de camino a los hoteles bajo un desapacible ambiente.

La noche del lunes sirvió para descansar y, quien lo quiso, disfrutar de un breve paseo y una cena con la célebre cerveza alemana. Y a la cama pronto, porque al día siguiente comienza la esperada cita del sector en la Messe Berlín.

La Región de Murcia ocupa la mitad de uno de los pabellones, el número 18, compartido con la Junta de Extremadura y Andalucía. En la cita de este año, al igual que ocurrió en septiembre del año pasado en la Fruit Attraction de Madrid, muchos empresarios han reservado fuerzas y recursos, y, en lugar de levantar espectaculares estands, han decidido compartir espacios bajo asociaciones como Fecoam, Proexport o Apoexpa. Otros, como Cricket Campo de Lorca, Moica, o Campolor, de forma austera pero individualmente, han dispuesto de espacio propio.

A las 10 horas de ayer, puntualmente, se realizaba la fotografía de familia de la expedición procedente de la Región de Murcia. El presidente, Fernando López Miras, y sus consejeros Antonio Luengo y Valle Miguélez, encabezaban un grupo que se chocó a mitad de recorrido con el presidente manchego, Emiliano García-Page. ‘Ji-ji, ja-ja’, y cada uno por su camino, que tampoco es lugar ni momento para visibilizar diferencias regionales ni políticas.

Más cordial y relajado fue el diplomático paseo que el presidente murciano realizó con el embajador de España en Alemania, Ricardo Martínez, con quien ha podido visitar los espacios de distintas empresas regionales.

El condumio

Una vez más, la Región de Murcia confió en Juan Antonio Pellicer y en su equipo la responsabilidad de poner en marcha el catering del estand de la Región de Murcia. Todo un acierto. Marineras, mojama y hueva con almendras o caldo con pelotas son algunos de los productos que pueden degustarse en el estand murciano junto a la sempiterna Estrella de Levante, estandarte hostelero de la Región. El café, Salzillo, y el vino, de la tierra, como no puede ser de otra manera.

Nada de lujosos regalos, quien quisiera un recuerdo de la Región debe conformarse con una bolsa de ecológico tejido o un delantal del mismo material. Y nada más. Como mucho, un folleto. También hay espacio para la investigación, con la presencia del Imida, y para el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. Sin olvidar a la potente Autoridad Portuaria de Cartagena, situada en una esquina del pabellón a modo de faro.

Menos samba y más trabajar

Lejos de la imagen frívola que alguien puede llevarse leyendo esta crónica, lo cierto es que las ferias como esta son herramientas imprescindibles para muchas de las empresas del sector. En la Fruit Logistica se firman acuerdos de decenas de millones de euros que conllevan la exportación de miles de toneladas de producto. La Región de Murcia, potencia incuestionable en este ámbito, y sus empresas, abastecen los lineales de la práctica totalidad de supermercados de Europa y es, en momentos y lugares como éste, la cita berlinesa, donde se rubrican contratos que acabarán creando (o manteniendo, que no es poco) empleos y riqueza en nuestra Región en el campo de la logística, cosecha, investigación, transporte, etc.

Así que larga vida al sector y larga vida a la feria. Danke, Fruit Logistica.

Inyección de 1,2 millones para incentivar la compra de alimentos locales

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció ayer una inyección de 1,2 millones de euros para incentivar la promoción de los productos agroalimentarios locales y abrir nuevos mercados internacionales para ayudar a paliar la actual «situación de máxima incertidumbre» a nivel global. El presidente anunció esta inversión, que permitirá la celebración de 21 actuaciones directas de promoción exterior, durante su participación en la feria Fruit Logistica. Esa dotación extra, dijo, busca contrarrestar la inestabilidad en los mercados derivada de la invasión de Ucrania, y se articulará a través del Instituto de Fomento de la Región (Info). Miras lamentó que el sector agroalimentario murciano se está viendo afectado no solo por la guerra en el país del este, sino también por la inflación y la subida de costes de las materias primas y los suministros, factores todos ellos que están llevando a que se resientan algunos mercados a los que la Región exportaba alimentos, como el polaco. Miras destacó que un diez por ciento de las exportaciones que realiza España proceden de la Región de Murcia, por lo que lamentó el anuncio del Gobierno central de que recortará «a la mitad» los caudales procedentes del trasvase del Tajo al Segura, lo que «va a costar como mínimo 5.000 puestos de trabajo». Por ello, calificó esa decisión como «inadmisible», y avanzó que remitiría una carta al presidente del Gobierno central solicitándole «que reconsidere su decisión y que se siente con nosotros y con los regantes para reconducir esta situación». Para Miras, esta cuestión «tiene una solución rápida: no tocar lo que está funcionando, es decir, no recortar ni una sola gota del trasvase». El dirigente autonómico señaló también que el valor de las exportaciones de productos hortofrutícolas de la región creció en 2021 un 4,61 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando los 3.179 millones de euros.