Cambio de estrategia para descargar de trabajo a los equipos de Atención Primaria, sobrepasados estos días por la cantidad ingente de positivos y contactos estrechos que se están registrando tras las fechas navideñas. La saturación de los centros de salud y los servicios de urgencias de atención primaria en la Región de Murcia ha obligado a revisar los protocolos de seguimiento de casos por coronavirus. Estos servicios, la primera línea de atención sanitaria, se encuentran desbordados por la incidencia de la sexta ola del coronavirus. Por ello, la Consejería de Salud ha encargado a los equipos de rastreo Covid de cada área de salud el seguimiento de los posibles positivos que se den entre la población vulnerable si han sido contacto estrecho de un contagiado. A estas personas se les realizará una prueba PCR a los cinco días de haber tenido ese contacto con un contagiado y en el caso de dar positivo se les realizará un seguimiento para comprobar la evolución de sus síntomas.

Estas personas serán aquellas que tengan más de 50 años, mujeres embarazadas, pacientes con tratamiento de cáncer o que han sido trasplantados de algún órgano, y también a aquellos cuidadores de estas personas vulnerables. Cuando a estos ciudadanos se les localice al ser contacto estrecho de un positivo, se les citará para un test PCR pero, si no son vulnerables, solo se les citará para una prueba de antígenos si padecen síntomas y si llaman al teléfono 900 12 12 12 o piden una cita a través del portal web del Servicio Murciano de Salud. Se priorizará la autovigilancia entre aquellas personas que no presentan patologías previas o no se dan las circunstancias que marca ahora Salud.

‘Cita Soy contacto COVID-19’

La Consejería también ha establecido una nueva modalidad de cita online para que los contactos estrechos de personas contagiadas puedan solicitar que se les haga un test de antígenos en los puntos Covid de cada área sanitaria de la comunidad, aún por determinar. Esta cita llega con el fin de descongestionar las agendas de los equipos de atención primaria, para que estos se puedan centrar en pacientes infectados por el coronavirus o que padecen otras enfermedades.

Las nuevas citas para las personas que han estado en contacto con un positivo se llamarán ‘Cita Soy contacto COVID-19’ y tendrán un apartado propio en el portal web de citas del SMS. El gerente de este órgano de gestión sanitario, Francisco José Ponce, señala en un comunicado remitido el pasado 5 de enero para informar de esta nueva modalidad de cita que solo se realizarán test de antígenos y no PCR a estos contactos, ya que la estrategia actual establece que las personas que han estado cerca de un positivo se les deberá realizar una prueba de detección a los 3 o 5 días del contacto, y no una PCR.

El resultado de dichos test estarán disponibles en una de las plataformas digitales internas de los servicios de Atención Primaria de la Región «y el positivo caerá directamente en la agenda del médico o pediatra» de este primer servicio asistencial. «Este lunes debe estar disponible todo lo necesario para iniciar la toma de muestras de antígenos en estos puntos».

Autodiagnóstico en farmacia

El gerente del SMS señala además que habrá un cambio en los protocolos de comunicación de positivos, ya que se pretende facilitar un nuevo acceso en la web de este ente sanitario para que los pacientes que se realicen un test de antígenos en una farmacia puedan comunicar que ha dado positivo. Otra sería que el positivo lo comunicara el propio farmacéutico para oficializar a ojos del sistema sanitario que la persona está contagiada.