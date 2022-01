La Región de Murcia podría alcanzar máximos de hasta 8.000 casos de covid diarios y un total de 125.000 contagiados acumulados durante toda la sexta ola, según las predicciones del profesor de Física de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Guirao Piñera, quien realiza simulaciones sobre la evolución de la pandemia mediante modelos matemáticos. El físico asegura que el pico de la ola podría llegar entre el 10 y el 16 de enero, según sus propios cálculos, que coinciden con otras estimaciones. En esta ocasión el pico no se alcanzaría debido al control de la epidemia, sino por inmunización natural a través de una infección masiva de casi la totalidad de las personas todavía susceptibles.

En total, la Región podría alcanzar los 125.000 casos totales acumulados durante la sexta ola, según Guirao, quien recuerda que la Comunidad empezó esta ola con 140.000 afectados. «Es decir, llegaríamos a sumar casi los mismos contagios que la Región ha acumulado durante todas las olas anteriores», ha precisado.

Refuerzos en las urgencias de los centros de salud para hacer test Numerosos centros de salud reforzaron ayer sus servicios de urgencias para realizar test a personas con sospecha de padecer coronaviurs. La Consejería decidió ampilar estos servicios en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) con cerca de 300 efectivos del 061 para complementar el trabajo impulsado tanto por los propios SUAP como por los centros de salud y puntos Covid para la realización de test. El refuerzo continuará este fin de semana. Hoy, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, en Murcia San Andrés, Cartagena Este, Sutullena, Totana, Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, San Pedro del Pinatar y Águilas. El sábado, de 17 a 21 horas, en los SUAP de Murcia San Andrés, Cartagena Este, Sutullena, Alhama de Murcia, Cehegín, Archena, Yecla, San Javier y Águilas; y el domingo 9, en San Andrés, Cartagena Este, Sutullena, Alcantarilla, Caravaca, Cieza, Molina de Segura, Águilas y Torre Pacheco en horario de mañana y tarde.

Sin embargo, las cifras de contagios reales serán muy superiores a las que lleguen a notificarse, pues hay muchos casos asintomáticos o leves no detectados. La sexta ola podría llegar a contagiar en todo su desarrollo a medio millón de personas en la Región, es decir, a una de cada tres.

Hasta final de febrero

Trasladadas a nivel nacional, estas predicciones reflejan que el pico de contagios arrojaría en las próximas fechas entre 180.000 y 300.000 casos diarios. En total, España sumaría unos 5 millones de casos acumulados durante toda la sexta ola, aunque serían entre 15 y 20 millones de contagios reales.

Pese a la bondad de las vacunas, la situación sanitaria podría alcanzar niveles próximos a los de enero pasado. Ello es debido a que «las menores tasas de hospitalización y muertes que tenemos pueden producir resultados altos cuando se aplican a un número de contagios que triplica o cuadruplica el de otros picos».

Por otro lado, respecto al fin de la sexta ola, ha señalado que es bastante probable que hasta finales de febrero no se puedan recuperar los niveles de incidencia del mes de octubre. No obstante, ha indicado que se trata de una estimación «a muy largo plazo» y reconoce que lo que puede pasar entre medias es «impredecible». Y es que, añade, por ahora se conoce el caso de Sudáfrica, que no es comparable a España porque su población es más joven y, además, allí la variante delta estaba controlada cuando llegó ómicron.

«El mensaje que llegó a la sociedad es que el viurs estaba casi finalizando porque la vacunación había ido muy bien», lamenta

Además, ha recordado que, ahora mismo, las variantes delta y ómicron están «superpuestas». Así, delta «tarda más en subir pero también más en bajar», con lo que la bajada de la curva puede ser «más prolongada».

Demasiada relajación

Ha puntualizado que la sexta ola no se origina por culpa de la variante ómicron, sino que arranca desde octubre con delta. Cuando se logró el 70% de población vacunada en septiembre, se transmitió este hito como «prueba superada y vuelta a la normalidad». Sin embargo, ha advertido que hay una «falacia» en ese razonamiento, porque el 70% de vacunados «hubiera sido suficiente para las variantes anteriores». En cambio, la delta (ya predominante en septiembre), al ser hasta dos veces más contagiosa, eleva el porcentaje de inmunidad de grupo muy por encima del 70% e incluso del 80%.

A su juicio, habría que haber mantenido las restricciones, pero «se relajaron la mayoría de las medidas y cundió en la sociedad el mensaje de que esto estaba casi finalizado porque la vacunación había ido muy bien». Ello dio lugar al repunte que Guirao ya predijo en su momento. En esta sexta ola, dice el experto, «no se han puesto medidas de control suficientes para suprimir esos contagios y doblegar el pico», aunque no sabe si las administraciones lo han hecho «de forma consciente o inconsciente».

Guiaro considera que la infección masiva es un «experimento arriesgado» que no se ha calibrado con las suficientes garantías.

Continúa la escalada

Los contagios de coronavirus en la Región de Murcia siguen al alza y vuelven a alcanzar el máximo de positivos en un día: 5.520. De los 5.520 positivos, 1.785 corresponden a Murcia, 770 a Cartagena, 315 a Lorca, 239 a Molina de Segura, 180 a Alcantarilla, 148 a Yecla, 121 a Caravaca De la Cruz, 121 a Cieza, 120 a Águilas, 119 a Torre Pacheco, 103 a Totana, 101 a Jumilla, 95 a Fuente Álamo, 89 a San Pedro del Pinatar, 84 a Mula, 82 a San Javier, 77 a Las Torres de Cotillas, 69 a Abarán, 63 a Santomera, 57 a Mazarrón, 56 a Alhama de Murcia, 56 a Cehegín, 56 a La Unión, 54 a Puerto Lumbreras, 53 a Ceutí, 52 a Archena, 45 a Los Alcázares, 45 a Moratalla, 41 a Bullas, 38 a Beniel, 34 a Blanca, 31 a Fortuna. El resto están repartidos en diversos municipios.

Además, la Región registró 6 fallecimientos a causa del coronavirus en la jornada del miércoles. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres de 90, 89, 87, 76, 81 y 57 años, dos de Cartagena, uno de Lorca, uno del área de la Vega Media del Segura, y dos del área de Murcia Este. Por ser festivo, el Gobierno no facilitó ayer datos de la evolución de la ocupación hospitalaria ni del índice de transmisibilidad, el número promedio de contagios que causa una persona infectada, que pasó del lunes al martes de 1,11 a 1,23.