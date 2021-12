La esposa e hijos de un paciente que sufría un meningioma y que falleció tras serle practicada una radiocirugía han reclamado una indemnización de 1,3 millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) al considerar que lo que precisaba esa patología era una simple vigilancia de la misma.

La reclamación ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que en un dictamen al que ha tenido acceso Efe propone la desestimación de la misma al considerar que no se ha probado la relación de causalidad que debe existir entre el daños por el que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos.

Y añade que, por el contrario, los informes médicos incorporados al expediente abierto en el SMS aseguran que la actuación de los profesionales sanitarios fue correcta.

Indica igualmente ese órgano consultivo de la administración que el paciente, tras realizarle un seguimiento durante cuatro meses, desarrolló una hidrocefalia crónica como parte de la evolución de su enfermedad, que se trató inmediatamente con una válvula, aunque luego su estado se agravó y murió.

En su demanda, los familiares aseguraron que el paciente presentaba al ser ingresado en un hospital de la capital murciana un meningioma inaccesible, benigno y de muy lento crecimiento y completamente asintomático, lo que aconsejaba su vigilancia y no practicarle la radiocirugía.

Además expusieron que el consentimiento informado no cumplió los requisitos exigidos por la normativa en vigor y que no se les informó sobre las alternativas posibles, para concluir que los datos que les facilitaron sobre la tasa de éxito de aquella intervención no eran ciertos.