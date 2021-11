Un año más el principal evento sobre deporte y negocio de la Región de Murcia ha reunido a grandes figuras de relevancia nacional e internacional en una completa jornada en el Teatro Circo de Murcia.

Eli Pinedo, medallista olímpica de balonmano, fue la primera ponente en subir al escenario, donde hizo un repaso por su carrera y destacó la necesidad de que las empresas ayuden a los deportistas tras su retirada y que confíen en lo que pueden aportar, algo que también reivindicó Ray Zapata, medallista olímpico en Tokio 2020, que aseguró que, tras lograr el título, su situación económica no ha mejorado y que incluso tiene dificultades para conseguir una hipoteca para comprar una casa: «A los bancos les importa más un salario de 1200 euros al mes que seas un deportista profesional con una medalla olímpica». Zapata participó acompañado por José Antonio Fernández, director general de ADO, que también recalcaba esa necesidad de apoyo por parte de las empresas.

Una de las principales charlas de la jornada fue la de Monchi, director general del Sevilla FC, que dio una lección magistral de gestión que, aunque centrada en el fútbol, puede aplicarse a cualquier compañía, y destacó la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de establecer una hoja de ruta y ser capaces de dividir el trabajo.

Entre los casos de éxito que se pudieron disfrutar durante la jornada cabe destacar el de Fede Quintero, consejero delegado y fundador del diario digital El Desmarque adquirido por Mediaset en 2019, que ha pasado de las 10 mil visitas de su primer mes en 2006 hasta los 9 millones actuales.

Se entrevistó a Fernando Hierro, que habló sobre su trayectoria y sus ambiciones actuales, así como su etapa como «entrenador de la selección, yo no he sido seleccionador español. Los entrené cuatro partidos, no seleccioné ni convoqué a nadie», dijo.

También fue entrevistado durante el congreso el jugador de tenis en silla de ruedas, natural de Torre Pacheco, Kike Siscar, miembro del equipo nacional y paralímpico en Tokio 2020, que emocionaba al público con su historia de superación y sus logros deportivos.

Cerrólas ponencias Héctor Mainar con otro caso éxito, esta vez el de Fútbol Emotion, la tienda online especializada en material de fútbol líder en el sur de Europa.

Mesas redondas

Además de las ponencias se pudo disfrutar de mesas redondas protagonizadas por los principales agentes del sector. Entre ellas, el ya tradicional debate sobre el estado del fútbol en la Región de Murcia, en la que participaron presidentes y directivos del Real Murcia, Cartagena FC, Águilas, Mar Menor y UCAM, en la que se sumó además el director deportivo del Orihuela.

También se hizo una mesa redonda sobre el buceo deportivo y un debate sobre motociclismo; La Liga Business School participó con una mesa redonda sobre formación y deporte de élite, y tampoco faltó la cita con los eSport.

Premios MSB Fundación Primafrio al Espíritu Deportivo

Durante la jornada también se hizo entrega de los premios MSB Fundación Primafrio al Espíritu Deportivo, en los que han sido galardonados la piloto de motociclismo ceheginera Ana Carrasco en la categoría deportista femenina, el ciclista Alejandro Valverde en categoría deportista masculino, la Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM en categoría Empresa y, en último lugar, el equipo UCAM Baloncesto en silla de ruedas en categoría Deporte de Equipo. Además, Nico Almagro recogió el premio que le fue otorgado el pasado año, ya que no pudo asistir por motivos profesionales.