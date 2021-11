CaixaBank realizará este fin de semana la integración tecnológica con Bankia para unificar los sistemas informáticos de ambas entidades. El proceso, que se iniciará este viernes cuando cierren las oficinas bancarias, a partir de las 15.00 horas, dejará a unos 450.000 clientes de la Región sin posibilidades de enviar dinero a través de Bizum ni de realizar las transferencias a otros clientes de Bankia, según informó CaixaBank en un comunicado de prensa.

Los clientes de la entidad que heredó la red de la antigua Cajamurcia podrán sacar dinero en efectivo en los cajeros y realizar compras con tarjeta con normalidad durante todo el fin de semana, pero el saldo no se actualizará en su cuenta hasta que culminen los trabajos. A partir del domingo, podrán descargarse las aplicaciones de CaixaBank que les permitirán realizar operaciones de banca digital. No obstante, algunos datos, como los de los planes de pensiones, por ejemplo, no se actualizarán hasta el martes

La integración informática comenzará mañana con «la migración de información de los sistemas de Bankia a los de CaixaBank. En cuanto se inicien los trabajos, la actualización de saldo en los canales digitales de Bankia se suspenderá temporalmente y, al consultar su posición, el cliente solo verá los datos registrados el viernes, al inicio de los trabajos de la integración tecnológica».

No obstante, fuentes de CaixaBank precisaron que los preparativos de la integración «empezarán a hacer se evidentes algunas horas antes de que el proceso arranque formalmente». Por ejemplo, desde este jueves los clientes de Bankia pueden observar que «la actualización de su saldo en cuenta, después de realizar alguna operativa, no se efectúa de manera inmediata, sino que se produce al cabo de dos o tres horas».

Cuando la fase de migración concluya, previsiblemente, durante la noche del sábado 13, «tanto la web de Bankia, www.bankia.es, como la aplicación de banca móvil quedarán automáticamente redirigidas a la web comercial de CaixaBank, www.caixabank.es, y a las aplicaciones CaixaBankNow e imagin». Si se cumplen las previsiones, a partir del domingo los clientes de Bankia podrán descargarse las aplicaciones de banca digital de CaixaBank y operar con ellas. «Cuando finalice la integración tecnológica, CaixaBank pasará a tener unificada toda la información comercial, así como los sistemas mediante los cuales se pueden realizar operativas financieras y contrataciones de productos, incluyendo todos los canales: oficinas, cajeros, web, móvil, redes de pagos y TPV de comercios».