Ciudadanos presenta en la Subcomisión del Constitucional, y concretamente en la que estudia el régimen electoral general, una reforma de la ley sin circunscripciones "para que todos los votos cuenten lo mismo", como se logró en la Región de Murcia. "Apelamos al consenso, para actualizar el sistema y conseguir un modelo más proporcional que nos represente a todos por igual", ha indicado la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros Olivo.

La formación naranja recuerda que una de las primeras contribuciones a la Región de Murcia fue lograr la modificación de la ley electoral para que pasará de cinco circunscripciones a ser una circunscripción única. "En Cs siempre hemos defendido la igualdad entre todos los ciudadanos, por lo que no tiene sentido ninguno que el voto de una persona valga más o menos según su municipio donde resida. Por ello negociamos y logramos este cambio tan necesario y que llevamos años reclamando a nivel nacional" ha señalado Ros.

Ciudadanos reclama una modificación de la ley electoral más proporcional e igualitaria. Su propuesta incorpora que la elección de las diputaciones sea directa (siguiendo el sistema de cabildo de Canarias) y suprimir el voto rogado. Entienden que el principio de ‘una persona, un voto’ debe inspirar un sistema electoral para que el Congreso sea más proporcional y refleje la voluntad de todos los ciudadanos en las urnas y no se beneficie ni perjudique a ningún partido. También consideran que el Senado debe representar a los territorios, por lo que hay que propiciar cambios que permitan que esta cámara represente mejor a los territorios y no ser una replica de las dinámicas del Congreso. "Actualmente el Senado no funciona como debería y el voto en bloque de los cargos no contribuye con la identificación de los votantes con sus representantes", explican los naranjas.

También se marcan el objetivo de "evitar la candidatura de prófugos", ya que "no tiene ninguna lógica que delincuentes huidos de la justicia puedan beneficiarse de los recursos públicos para sus campañas, ya que ponen en peligro nuestra democracia y después utilizan un cargo público para protegerse de la justicia". Apuestan por hacer obligatorios los debates en aras de "aumentar la calidad democrática para que los ciudadanos puedan conocer mejor, comparar y evaluar las propuestas de cada partido". Por último, reclaman un "mailing único" que permita reducir gastos y poder publicar encuestas los últimos días de campaña.