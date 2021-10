Ha ostentado prácticamente todos los cargos posibles dentro de la política regional y en estos momentos se encontraba retirado en su huerto cultivando tomates y berenjenas "para chuparse los dedos". Sin embargo, se sentía "un jarrón chino" y ha decidido volver a la arena política y ostentar un nuevo cargo dentro del PSRM-PSOE en la agrupación que cofundó y que se ha mostrado siempre en la línea de los críticos. Rafael González Tovar, que fue entre otras cosas, secretario regional de su partido entre los años 2012 y 2017, será elegido esta tarde secretario general de la agrupación Murcia Este, también conocida como Vistalegre, en una reunión extraordinaria de la que la dirección actual socialista tuvo conocimiento en la noche del jueves.

González Tovar, según ha explicado a esta Redacción, ha decido dar este paso ante la nueva situación generada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "la que merece la pena comprometerse" y por la llegada a alcaldía de Murcia de los socialistas tras 26 años en la oposición, una oposición de la que él formó parte, ya que fue concejal del consistorio murciano entre 2003 y 2007. El que fuera secretario general de los socialistas considera que Murcia Este debe volver a ser una agrupación fuerte (es una de las más importantes de la Región con cerca de 200 afiliados) "con gente potente" tras la crisis generada o "etapa de flojera" con la expulsión del partido de Emilio Ivars, que fue también responsable de esta organización y mano derecha de Tovar, y la configuración de una gestora, a la que se pone fin con la votación de esta tarde.

De hecho, una de las primeras medidas que tomará el nuevo secretario general es volver a la anterior sede de la agrupación "más amplia para poder hace evento". De hecho, tiene en mente abrir la sede a los dos candidatos que se presentan a las primeras para dirigir el PSRM-PSOE, José Vélez, actual delegado del Gobierno, y Lourdes Retuerto, senadora. "De momento la agrupación no tomará partido por ninguno", afirma.

El candidato a la secretaria general de Murcia Este, médico jubilado, señala rotundo que no le mueve ninguna aspiración política más allá de que "mi agrupación sea fuerte, querida y respetada. Mis aspiraciones están satisfechas, tengo tiempo libre y quiero ser útil. No hay segundas intenciones". Rechaza asimismo que su vuelta a la política sea para allanar el camino a su hija, María González Veracruz, que le disputó la secretaría general al exlíder de los socialistas Diego Conesa. en 2017. "María está en una etapa extraordinaria avanzando en su profesión (es profesora) y con su compromiso político intacto. No es su momento".

González Tovar ha recuperado a otro exconcejal del Ayuntamiento de Murcia Enrique Ayuso y entre los integrantes de su candidatura se encuentran, entre otros, María José Abenza, secretaria general con la gestora; María José Fernández que procede del mundo de la educación; José Antonio Campos, exresponsable de las Juventudes Socialistas; Cristina Guirao Chillón, especialista en gestión cultural, y José María Herrera, que coordinará el trabajo con las juntas vecinales. El candidato muestra su total apoyo y colaboración al actual alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano. "Estamos dispuestos a ayudar y a ser escuchados", dice.

El socialista, que es natural de Alquerías y tiene 68 años, ha sido concejal de Murcia y Blanca, diputado regional, director general, delegado del gobierno, secretario general del PSRM-PSOE y candidato a las primarias del PSOE en 2015 para ser cabeza de cartel en las elecciones de ese año que ganó frente al otro candidato, el que fuera alcalde de Beniel Roberto García.