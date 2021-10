El exsecretario general de Comisiones Obreras (CC OO), José María Fidalgo, ha advertido al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, del peligro de "dejar de revalorizar las pensiones al IPC", asegurando que "a la gente no les ha gustado". Por este motivo, le ha recordado que "para gobernar", antes han de "ganar unas elecciones".

Por este motivo, le ha pedido al líder de la oposición durante su intervención en la mesa sobre pensiones y dependencia de la quinta jornada de la convención nacional del PP en Cartagena que tenga "cuidado con el mensaje", ya que los populares son la "única alternativa" y "no hay otra".

Fidalgo ha pedido a la dirección nacional del PP que explique a la gente la lógica del sistema de pensiones ("algo que no se ha hecho") para que puedan entender su reforma, que nunca puede ser "brusca", sino a diez años vista. El exsindicalista ha recordado que, cuando se inventó el factor de sostenibilidad, "no se explicó por cobardía".

También ha señalado que "todos los modelos europeos de pensiones tienen un sistema de indexación de las pensiones", bien sea el IPC, el crecimiento de salarios negociados en convenios colectivos, etc.

A Fidalgo le acompañaban la exministra Fátima Báñez y los economistas Lorenzo Bernando de Quirós y Fernando Fernández, quien han intentado ofrecer sus fórmulas para que el sistema de pensiones aguante con buena salud los próximos años, cuando la pirámide invertida de la población hará cada vez más difícil sus supervivencia.

Báñez ha destacado que el actual sistema contributivo y de reparto solo puede pagarse con "tres palancas: crecimiento económico, empleo y reformas permanentes, porque la sociedad española cambia y cada vez vivimos mejor y más años".

En este sentido, la exministra de Trabajo con Mariano Rajoy ha señalado que solo los gobiernos que fortalecen el crecimiento económico y el empleo pueden contribuir a crear unas pensiones más fuertes, explicado que 9 de cada 10 euros de las pensiones se pagan con el empleo. "Aspiro a un país en donde todo el que quiera trabajar, pueda hacerlo", ha insistido.

Todos los participantes han coincidido en señalar que "el sistema de pensiones depende de todos los españoles", aclarando que "el sistema de caja única es cohesión social" y, por tanto, "no tiene ningún sentido romper el sistema de reparto" (en clara referencia a los nacionalismos). "El modelo no es de capitalización, es contributivo y generoso respecto al último salario", ha añadido Báñez.

Fernando Fernández ha advertido del peligro de que el "déficit del sistema no para de crecer", afirmando que "el Pacto de Toledo no se ha cumplido nunca". Además, ha asegurado que "por muy buenas políticas natalistas, no vamos a solucionar el problema con la Seguridad Social a corto plazo". Destopar las pensiones máximas, eliminar los topes salariales, reducir las bonificaciones del sistema o completar las cuotas con otros impuestos son algunas soluciones ofrecidas por Fernández.

Los expertos han parecido coincidir en la necesidad de ir hacia un sistema mixto de capitalización individual, que puede ser público o privado, y otro retributivo del propio sistema de la Seguridad Social para conseguir "que la edad real de jubilación se acerque a la edad legal".