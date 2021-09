Hay más luz aparte de la que ofrecen grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy; incluso la hay de la propia Región de Murcia, de nuestro propio sol. La Solar es una cooperativa de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro que lo que busca es poder proveer de un suministro de energía de origen limpio y ayudar a que la ciudadanía pueda participar en el nuevo modelo energético, que se sustenta, en gran medida, en el autoconsumo.

«Los ciudadanos no nos podemos quedar fuera de esta oportunidad enorme. Si hay una fuente de energía democrática y renovable, es el sol, y en nuestra Región lo podemos disfrutar más de 300 días al año, debemos de aprovecharla. Es una pena que estemos lastrados económicamente y ambientalmente con tanto potencial social», explica el director de Desarrollo de La Solar, Antonio Soler.

Nacida en 2016, esta cooperativa cuenta ya con 256 personas asociadas y tiene 1.600 suministros activos. Grandes «campos» de placas solares forman parte del paisaje en Lorca, Jumilla y Mazarrón. «Somos una alternativa. Cumplimos con criterios de calidad, dando un trato personalizado a los clientes, pero también tenemos la obligación de ser transparentes, ya que todos nuestros socios son dueños de la cooperativa», explica Soler.

Desde La Solar, que comercializa su de energía a través de ENERCOOP, subrayan que no hay que confundir valor con precio: «No siempre somos los más baratos, aunque generalmente así sea, pero podemos asegurar es que ofrecemos precios justos». En este sentido, en su página web dan la opción de adjuntar la factura a cualquier persona interesada para que puedan hacerle saber cuánto pagará al unirse a ellos.

Aún con el precio de la energía «disparado», lograron aguantar sin subir el precio junio y julio, pero en agosto se vieron arrastrados por el mercado. Con todo, defienden que sus tarifas son «estables» y no dejan una huella ambiental tan alta, como el resto de las grandes eléctricas. Además, por su propia naturaleza, sin ánimo de lucro, La Solar tiene el objetivo de «cubrir costes», ya que los beneficios que obtienen son reinvertidos en la propia cooperativa. «No cotizamos en bolsa; lo que podemos ganar no va destinado a accionistas, que ni siquiera viven en este país», añaden. Asimismo, al no ser una gran compañía, Soler apunta a que pagan muchos más impuestos que las empresas que forman el oligopolio eléctrico.

El único inconveniente de La Solar es que tienen «mayor dificultad para llegar a más gente» y salir de las fronteras de la Región. «Vamos poco a poco, pero como servicio eléctrico, no hemos tenido ningún problema, afirman.

Contra la "mafia eléctrica"

Esta semana, la Federación Unidad y Acción RM se unió a la iniciativa de Facua de boicot a las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) en respuesta a sus «abusos tarifarios y su chantaje mediante la amenaza de cerrar las centrales nucleares».

Desde Unidad y Acción, en el mismo comunicado, recomiendan a las familias murcianas que cambien su contrato con estas compañías por la cooperativa La Solar, «sin fin de lucro, murciana y de energía limpia».

Pedro Valera, su presidente, considera que la irrupción de La Solar es una «lucha contra Goliat» que permitirá a los consumidores escapar del «secuestro» de las grandes compañías.