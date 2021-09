Las distracciones al volante han provocado el 44% de los accidentes con víctimas mortales, en concreto, 15 de los 34 accidentes registrados en vías urbanas e interurbanas de la Región de Murcia en lo que va de año, porcentaje que asciende al 80% al analizar la accidentalidad mortal en julio y agosto, informa la Delegación del Gobierno.

"Cualquier tipo de actuación que desvíe nuestra atención de la conducción supone una distracción, fumar, o consultar documento, pero debemos hacer especial hincapié en el uso del teléfono móvil, que es la principal causa de detracción de puntos entre los conductores, más de 11.000 en lo que llevamos de año", ha explicado Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico, durante la presentación de la campaña especial de control de distracciones al volante, que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo 22 de septiembre.

Jerez, acompañada del comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, José Ángel Jurado, ha advertido de otros factores que favorecen las distracciones, la fatiga, el sueño, el consumo de alcohol y drogas o las comidas copiosas.

"El principal consejo es no usar el teléfono durante la conducción, porque no hay ninguna llamada que no pueda esperar y, además, por responsabilidad, evitar llamar a una persona si sabemos que va conduciendo", ha añadido durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en la carretera RM-B33, del Polígono Base 2000 a Lorquí.

Veinte ayuntamientos, con sus respectivas policías locales, se han adherido a esta campaña en la que la Guardia Civil de Tráfico, según ha explicado su comandante, desplegará doscientos agentes y ocho vehículos camuflados, fundamentalmente en vías convencionales, que es donde mayor número de distracciones se produce, con la intención de controlar alrededor de 12.000 vehículos durante esta semana.