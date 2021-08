Ni una ley, ni un colector, ni un tanque de tormentas, ni una barrera vegetal...; ayer solo valía una firma para defender el Mar Menor. En pleno verano, el temor a una sopa verde generalizada en todo el área de la laguna estaba en la cabeza de los vecinos y turistas que se congregaron en 20 playas para exigir la protección definitiva del ecosistema y la erradicación de los vertidos. Una protesta sin precedentes, simultánea, con performance y avioneta incluida, los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgar una personalidad jurídica con derechos propios al Mar Menor impulsaron a todas luces su campaña de recogida de firmas para que esta reivindicación se debata en el Congreso. Las primeras estimaciones que manejaban los organizadores de las protestas, a las que acudieron miles de personas, es que suman más de 10.000 firmas en un solo día. El total supera ya las 250.000 rúbricas pero la meta debe ser 500.000 y el plazo para obtenerlas finaliza en octubre.

Las manifestaciones no pretendían ser un escenario de reivindicaciones ideológicas ni políticas, señalan los promotores, sino apuntar con el dedo acusador a todas las administraciones públicas «que están dejando morir el Mar Menor por su inacción». Los vecinos de localidades como La Manga, Lo Pagán, Santiago de la Ribera, Los Alcázares, Bahía Bella, Los Urrutias, Mar de Cristal, Los Nietos, Islas Menores y Playa Honda se congregaron desde las seis de la tarde y se fueron sumando más en cada playa conforme bajaba el sol. No buscan ya la esperanza en un proyecto, en una infraestructura ni en un registro o base de datos para analizar el estado de las aguas o controlar los fertilizantes que se usan en los campos agrícolas de Cartagena. «Todo eso ya da igual porque no nos creemos nada», reflejaba una vecina de La Manga ante el hartazgo común.

«No ha parado de llegar gente a firmar a los puestos, hemos tenido colas de cientos de metros en varias mesas que hemos instalado en las playas», detalla Rocío García, una de las promotoras de la ILP del Mar Menor. Cada mesa disponía de 300 pliegos con huecos para 30 firmas cada una, subraya García, quien solo en su zona, la playa de los Alemanes en La Manga, habían recogido 300 firmas. En la arena, en el paseo, o con los propios manifestantes, la palabra ‘SOS’ se dibujaba en la costa marmenorense con un público reivindicativo vestido de negro.

Por la mañana, la plataforma Pacto por el Mar Menor lanzaba un aviso: el Mar Menor está al borde de sufrir la misma situación que en 2016 y 2019, cuando el proceso de eutrofización fue grave. «Así, tenemos la tremenda situación que no solo arruina el ecosistema, sino la economía y la calidad de vida de los habitantes y veraneantes de la zona».

Regata solidaria por la laguna mañana

La Asociación Navegantes del Maestre ha organizado para mañana una salida a vela por las aguas del Mar Menor. Este evento, que tendrá carácter no competitivo, tiene como finalidad dar visibilidad a entidades que velan por la protección del entorno del Mar Menor, su riqueza cultural y singularidad medioambiental, mediante el desarrollo de una actividad amable y respetuosa con este medio como es la navegación a vela por las aguas de la laguna. En esta edición la participación a través de la inscripción solidaria irá íntegra a la plataforma ILP Mar Menor. «Con esto concluirá un fin de semana intenso en el que saldremos por aire, mar y tierra por el Mar Menor, para seguir exigiendo soluciones urgentes en el origen ya. Al Mar Menor ya no le queda tiempo, es el momento de actuar», concluyen desde la plataforma ILP Mar Menor.

Dicha plataforma continuará los próximos días recogiendo firmas para lograr que el Congreso de los Diputados debata la iniciativa de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Si logra las 500.000 firmas válidas antes del 27 de octubre y los certifica la Junta Electoral, la iniciativa se someterá a consideración en la Cámara Baja. Si esta se acepta, el proyecto pasa a la Mesa de la Cámara para ser debatido, modificado, etc, en colaboración con el grupo promotor. Después, la Ley que refleje la personalidad jurídica se votará en el Congreso.