Una veintena de docentes y personal de la Universidad de Murcia han sugerido al rector, José Luján, que convoque una beca de investigación para rastrear en el Archivo del Ducado de Alba en Madrid la actividad del inventor del autogiro, Juan de la Cierva, en 1936 en favor del bando nacional desde su residencia de Londres.

En un comunicado, este grupo, firmante del manifiesto "Cierva No", que apoya el rechazo del Gobierno central a que el aeropuerto de Corvera lleve su nombre, ha señalado que este archivo está "muy poco estudiado" y revelará, "sin duda", pruebas "definitivas" del apoyo de Juan de la Cierva a la sublevación militar contra la II República.

Los docentes y el personal de la UMU han defendido esta investigación frente al encargo "ex profeso" por parte del Gobierno regional de informes a dos historiadores que defienden, basándose para ello en la "pura creencia ideológica" o "sin aportar prueba alguna", que el ingeniero aeronáutico no participó activamente en el suministro de aviones y material bélico al bando nacional.

Por ello, este grupo confía en que Luján explique en el Consejo de Gobierno de la UMU de hoy por qué intermedió para que el Gobierno regional encargara un informe al catedrático de Historia Moderna, Javier Guillamón, que no es un especialista en la materia y que no se buscaba un informe objetivo, sino que beneficiara a una parte. "Es lo mismo que si negacionistas antivacunas solicitaran al rector un informe contrario a las vacunas y éste mediara con no especialistas para obtener dicho informe ad hoc", ha remarcado el comunicado.

Finalmente, este colectivo espera que el rector enseñe en el Consejo de Gobierno el expediente y la respuesta que tanto el departamento como el Decanato de Letras y el Rectorado emitieron para avalar la solicitud que la consejería de Fomento e Infraestructuras hacía señalando como investigador a Guillamón.