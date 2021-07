Las restricciones del Gobierno británico a la hora de viajar a países extranjeros ha condicionado no solo la actividad aérea del aeropuerto de Corvera sino también, claro está, los planes vacacionales de muchos turistas ingleses. La familia Brown, que ayer aterrizaba con sus cuatro miembros en el aeródromo de Murcia, lograron por fin sus ansiadas vacaciones tras coger un vuelo en Birmingham con Ryanair. Vienen a pasar unos días en la Región de Murcia y a visitar a amigos residentes desde hace años que dejaron atrás las tierras inglesas y las cambiaron por el sol y la playa de la Costa Cálida. «Teníamos los billetes comprados desde hacía semanas y no sabíamos si nos dejarían venir». Vacunados todos, saben que no tendrán que guardar cuarentena a la vuelta y reconocen que el turista británico se puede animar mucho más a venir a España tras levantarse todas las restricciones en su país.

En la entrada al aeropuerto, los taxistas esperan en cola a trasladar a sus clientes principalmente a alojamientos de la costa. Todos ingleses en su gran mayoría, ya que las familias llegadas de Marruecos suelen venir a recogerlas otros familiares o amigos. El verano no está siendo de momento muy propicios para ellos por la ocupación de los vuelos británicos, a un 50%, y esperan que con el paso de las semanas sumen más clientes.