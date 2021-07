El próximo curso escolar 2021/2022 en la Región de Murcia ya cuenta con las medidas sanitarias contra el coronavirus que los centros educativos deberán cumplir. A partir de septiembre, 280.000 alumnos regresarán a las aulas en una situación epidemiológica más favorable a la registrada en el mismo periodo del año pasado, pero con la incertidumbre de no saber qué nivel de contagios habrá entonces entre los más jóvenes o si en la Región habrá comenzado o estará avanzado el proceso de inmunización entre los menores de 12 a 29 años. Ante estas incógnitas, la Consejería de Educación ha hecho público este martes la guía de inicio de curso donde se marca como obligatorio el uso de la mascarilla en todas las instalaciones del centro educativo y los alumnos deberán guardar una distancia mínima de 1,5 metros, aunque en casos excepcionales y en función de cómo evolucione la pandemia está podría verse reducida a 1,20 metros o incluso a un metro, pero no menos.

Esta distancia solo está marcada para los alumnos de Secundaria y Bachillerato, ya que para los de Primeria e Infantil se priorizarán los grupos de convivencia estable, es decir, grupos burbuja que permitirían a los alumnos no mantener espacio entre ellos pero no podrían interaccionar con otras clases. En cuanto al uso de la mascarilla, aunque ahora no sea obligatoria llevarla en espacios abiertos si se guarda una distancia de metro y medio, Educación no quiere jugársela y obligará tanto a profesores como alumnos mayores de seis años a llevarla en todo el centro, estén o no vacunados. Como excepción, se permitirá no emplearla cuando se haga ejercicio físico en las instalaciones.

En general, las medidas que se implantarán para el próximo curso son muy parecidas a las que hasta ahora se seguían en los centros. Pese a ello, los equipos directivos tendrán que tener listo antes de finalizar el verano un plan de contingencia nuevo adaptado a las nuevas normas sanitarias. En este documento, deberán reflejar un aforo máximo por aula manteniendo un metro y medio de distancia, aunque previsiblemente esta norma se flexibilizará ya que muchos colegios e institutos no disponen de espacios y aulas suficientes para meter a todos sus alumnos. Es más, la Consejería defendía hasta mayo mantener una distancia de un metro y no de 1,20 como pidió entonces el Ministerio de Educación a las comunidades. La ratio máxima de alumnos por clase será la aprobada por las autonomías y el departamento de Isabel Celaá: 25 alumnos en Infantil y Primaria; hasta 30 alumnos en la ESO y hasta 35 en Bachillerato.

El próximo curso será presencial, y los profesores deberán emplearse a fondo para que todos los estudiantes reciban docencia mientras se garantiza un mínimo espacio entre ellos. Para esto, Educación permitirá a los centros escolares desdoblar grupos, redistribuir tareas entre los profesores, aprovechar cualquier espacio del centro para dar clase en él (gimnasios, salones de actos, bibliotecas, salones de usos múltiples, aulas temáticas, talleres o patios), adaptar los horarios, escalonar las entradas y salidas, etc. Para esto, los centros han contado este curso con el apoyo de 1.500 profesores extra como refuerzo para una docencia condicionada por la covid. El próximo año su contratación no está cerrada y la Consejería todavía no ha dejado claro qué va a hacer. En la nueva Programación General de la Enseñanza para el próximo curso 2021/2022 se contempla la contratación, si hiciera falta, de 1.142 interinos.

Entre otras medidas, los viajes de estudios y excursiones deberán evitarse mientras que el próximo año regresarán las actividades extraescolares a los centros: "Se organizarán de forma que se respete una distancia de al menos 1,5 metros entre alumnos de distintos grupos de convivencia estable", señala la orden de Educación, "en todo caso, los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias". Educación también prioriza la realización de cualquier actividad docente "al aire libre en lugar de en espacios cerrados" y se mantendrá la ventilación cruzada en las aulas.

Cuarentenas y contagios

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con la covid-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haberse contagiado, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de esta enfermedad. Los directores deberán volver a nombrar a un responsable covid en el centro y habilitar un espacio donde poder llevar a las personas que comiencen a presentar síntomas en mitad del horario escolar.

Si la situación epidemiológico fuera a peor, la Consejería establece que se mantendrá la presencialidad hasta segundo de la ESO así como Educación Especial; para el resto de niveles se optará por garantizar la distancia de metro y medio y si algún centro presenta problemas en este sentido por falta de espacio, se establecerán turnos de modo que cada alumno asista al menos cuatro días a la semana o tres días alternos una semana y dos la siguiente.

Para el comedor escolar, se ampliarán los turnos de comida de forma que se permita mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable, en cuyo caso deberán mantener el mayor distanciamiento posible entre alumnos del mismo grupo. De no ser suficiente la ampliación de turnos, se habilitarán espacios anexos o contiguos al comedor para ser utilizados por alumnos del segundo tramo en el servicio de comida. Para el transporte escolar, los alumnos deberán tener una plaza asignada, los hermanos podrán ir juntos y también los que pertenezcan al mismo grupo burbuja.