El sector agroalimentario murciano lanzó ayer un grito de unidad y determinación: ‘El trasvase Tajo Segura no se toca. El plan del Gobierno central, elevar los caudales ecológicos del Tajo y cambiar unilateralmente las reglas de explotación, no puede llevarse a cabo porque supondrá la ruina para la Región de Murcia’.

El Círculo por el Agua cumplió su objetivo de participación masiva en los actos de protesta simultáneos que tuvieron lugar ayer en el sureste español con la participación de miles de regantes y agricultores y unos 500 tractores y vehículos en 16 municipios de Murcia, Almería y Alicante. En la Región, las tractoradas partieron desde Cartagena, Lorca, Alhama, Totana, Alcantarilla, Abanilla, Ceutí, Pliego, Fortuna y Sangonera la Seca, todas ellas se extendieron desde la mañana hasta el mediodía.

«Durante años nos han apretado sin ahogar, pero ya ni con esas, ahora aprietan para asfixiarnos, ya no se esconden, quieren rematar nuestra forma de vida en el Levante; si no hacemos nada, la Región va a retroceder una década», señaló uno de los muchos agricultores que participaron en la tractorada de Sangonera La Seca. Manuel, de 56 años y vecino de Beniaján, propuso «cortar todos los días la autovía; esto que estamos haciendo deberíamos hacerlo todos los días: no quiero causar daño a nadie, pero en este país si no la lías no consigues que te escuchen, como hacen los catalanes». Raúl, de 63 años y miembro de la cooperativa Asaja, reconoció estar deseando «ir a Madrid; esto es un aperitivo de lo que está por llegar; le pido a los murcianos que nos acompañen a la capital de España, tiene que ser un éxodo como nunca antes se ha visto por nuestra tierra, por nuestro futuro, porque es ahora o nunca».

Antonio Miguel llegó a la marcha de Cartagena con su tractor desde Fuente Álamo porque cree que «los agricultores son víctimas de la política». «Estoy en contra de las nuevas medidas del Trasvase porque si no nos llega el agua, no hay vida», denunció.

Sindicatos de Regantes

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, partió desde la avenida Río Seco en Sangonera La Seca. «Estamos reivindicando una infraestructura que por sus resultados y su aportación al país ya debería estar suficientemente reivindicada; no debería ser necesario echarse a la calle para reclamar que no haya recortes por presiones políticas regionalistas», señaló. El presidente de los regantes explicó que el «ataque que se puede producir en las próximas semanas por parte del Ministerio es muy gravoso para los intereses de Alicante, Almería y Murcia, de los agricultores de estas regiones y para la ciudadanía en general que verá incrementado el precio de su metro cúbico de agua».

Jiménez recordó que La Mancomunidad de Canales del Taibilla advirtió «de algo que ya sabíamos y que los regantes ya advertimos: Con el recorte en los caudales que prevé el Gobierno de España, habrá recortes, también, en el abastecimiento humano durante muchos años; eso es grave y la sociedad lo tiene que saber». Reclamó el apoyo de los murcianos a las reivindicaciones que culminarán el día 24 en Madrid. «Sí o sí llegaremos hasta la puerta de la señora ministra para cantarle, aunque no tenga a bien recibirnos, sus vergüenzas», amenazó.

«Esto es un ensayo. Se inicia un movimiento que no va a parar nadie», informó desafiante Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena frente a la Asamblea Regional.

«Nos da igual que si caudal ecológico, que si normas de explotación... Estaremos en contra de cualquier recorte que se pretenda», afirmó el presidente de Coag Cartagena, Vicente Carrión, que exigió a las Administraciones públicas que sus decisiones sean guiadas por «fundamentos técnicos y no políticos».

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, dijo que «el trasvase es vida para los agricultores, para Lorca, para la Región y para España y tenemos la obligación de defenderlo entre todos porque nos va mucho en ello, nos va el futuro de esta tierra porque nadie quiere que esta zona del Levante español se convierta en un desierto». Para Marín, los recortes que se pretenden hacer «supondrán más sequía para esta tierra».