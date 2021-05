La Consejería de Salud de Murcia tiene previsto administrar este martes más de 10.000 dosis distribuidas en Jumilla, Murcia, Cartagena, San Javier y Lorca, según informaron fuentes de este departamento en un comunicado.

Además, la Región comienza este miércoles a administrar dosis a los pacientes oncológicos en Murcia, Yecla y Jumilla y continuará a lo largo de la semana en otros puntos de la Región.

Por otro lado, este martes se inicia la vacunación de las personas que están internas en los centros penitenciarios de la Región de Murcia. Tal y como marca la estrategia de vacunación, por razones de factibilidad y de acceso a los centros en los que se encuentran, se ha agrupado la administración de las dosis en función de las circunstancias de cada establecimiento penitenciario. A este colectivo se le vacunará con la fórmula de la farmacéutica Janssen, según la Consejería.

Este martes se comienza a vacunar en el Centro Penitenciario Murcia I (Sangonera La Verde) y este miércoles se continuará con en el Centro Penitenciario de Campos del Río. En total, está previsto vacunar a 1.200 internos.

Por otra parte, una vez avanzada la vacunación en personas mayores de 60 años, la Consejería de Salud empieza a citar a los menores de 60 años de los grupos de vacunación 3 y 6 --sanitarios, sociosanitarios y colectivos profesionales esenciales-- que no se pudieron vacunar de la primera dosis a causa del cambio de criterio sobre AstraZeneca, para su vacunación a partir de esta semana. Este personal recibirá dosis de Janssen, Moderna o Pfizer.

Asimismo, para este miércoles se hace un llamamiento a personas mayores de 70 años de Cartagena que no hayan recibido la citación por desactualización de sus datos, o porque previamente no hayan querido vacunarse, para que acudan de 9 a 14 horas al pabellón Cabezo Beaza a recibir su vacuna portando su DNI y tarjeta sanitaria.

Según el proceso de vacunación, esta semana se continúa con los grupos de edad de 60 a 69 años y personas de riesgo por enfermedad, además de ultimar la correspondiente a los de 70 a 79 años y finalizar la pauta en los mayores de 80 años.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco se opone al protocolo

El alcalde de Torre Pacheco se opone al protocolo de vacunación masiva que está planificando la Consejería de Salud. Así lo ha manifestado Antonio León, que "no daba crédito" a la confusión que se está generando con la citación telefónica por parte de la Comunidad Autónoma. En estos días están llamando a personas con edades comprendidas entre 65 y 69 para vacunación este próximo viernes en San Javier, cuando las personas entre 70 y 79 años serán vacunadas de su segunda dosis el próximo 13 de mayo en Torre Pacheco.

En días pasados se mostró la disconformidad de otros alcaldes que estaban viendo como se eliminaban de sus poblaciones esos centros para administración de las vacunas contra la Covid-19, reduciéndolos a tan solo siete en toda la región, aunque después el Consejero de Salud matizó que no se iba a eliminar ningún punto de vacunación en estas localidades. "Pero no es de recibo esa ambigüedad, ya que lo que realmente están pidiendo los alcaldes es que se vacunen todas las franjas de edad en el municipio y, sobre todo, en el caso de Torre Pacheco que es el sexto municipio de la Región de Murcia en número de habitantes", afirma el Consistorio en un comunicado de prensa.

En el mes de abril la Consejería de Salud llevó a cabo la primera vacunación masiva en Torre Pacheco, "y tuvieron multitud de errores que causaron muchas molestias en la población", protesta el Ayuntamiento. "Citaron por error a decenas de personas en el día equivocado, además de acumular en una sola mañana a mas de 4000 personas, cuando lo normal en el resto de puntos de vacunación no supera el número de 2000. Además, fueron citadas la noche anterior, incluso en la misma mañana en el que se estaba administrando la dosis, generando también mensajes para que acudieran sin cita para vacunarse. También fueron convocadas personas que después no pudieron ser vacunadas debido a su historial médico, y todo ello después de dos horas de cola de espera bajo la lluvia debido a que los recursos sanitarios que envió la Consejería no estaban preparados para tantas personas citadas", finaliza el Consistorio.