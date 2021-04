El Gobierno regional no va a rebatirle a la nueva consejera de Educación y Cultura su idea de no retornar a la presencialidad total en las etapas de enseñanza de Infantil y Primaria en los colegios de la Región de Murcia. La expulsada de Vox, Mabel Campuzano, ya dejó claro que su intención no es modificar el modelo de enseñanza actual, con clases semipresenciales desde el inicio de curso, ya que no consideraba necesario cambiar la planificación de los centros educativos cuando falta un trimestre para que termine el año escolar.

A nadie se le escapa que el anuncio a finales de febrero de una posible vuelta en mayo a las aulas de los alumnos de Infantil y Primaria en mayo si la evolución epidemiológico de la pandemia lo permitía y si el 70% de los profesores de la Región habían recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus era una medida anunciada para acallar las presiones políticas que entonces llegaban desde los socios de Gobierno de López Miras, es decir, de la antigua consejera y portavoz Ana Martínez Vidal.

Una vez expulsada del Ejecutivo regional y de que Miras no necesita del apoyo de Ciudadanos en la Asamblea al contar con el de los expulsados de Vox y de la formación naranja, las presiones que puedan llegar desde las formaciones políticas de la oposición ya no tienen peso en las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo, por lo que han dejado carta blanca a Campuzano para decidir sobre la presencialidad en las aulas.

Asunto pendiente es la planificación del próximo curso. La comunidad educativa ve necesario abordar con urgencia cómo se puede llevar a cabo un regreso a las clases sin tener a escolares conectados vía telemática pero manteniendo las medidas de seguridad. La nueva consejera ya ha anunciado que está dispuesta a que se cumpla este escenario ya que llevar a cabo este plan ahora sería «precipitado», señalan desde su entorno.

El argumento oficial que se esgrime es que tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa se espera que aumenten los casos de contagiados en la Comunidad, por lo que sería añadir más presión a las aulas, considerados entornos seguros desde que se iniciaron las clases en septiembre del pasado año.

Equipo de confianza

La consejera Campuzano tiene previsto para esta semana cerrar los nombramientos de su equipo de confianza, entre los que se incluyen su jefe de gabinete y asesores, aunque fuentes de su entorno insisten en que los directores generales de la rama de Educación que hasta ahora estaban con Esperanza Moreno seguirán en sus puestos, y que la remodelación llegaría por la parte de Cultura. Tras esto, la consejera espera conformar una agenda de reuniones con las diferentes partes de la comunidad educativa de la Región.

Tanto directores como sindicatos le recuerdan que es urgente abordar distintos temas como el calendario escolar del próximo curso, en el que se espera que se ajuste y se adelante la evaluación extraordinaria a junio. El presupuesto de los centros educativos, la bajada de la ratio en las aulas o las horas lectivas de los docentes, así como tratar otros efectos de los recortes en Educación de 2011, sumado a la negociación del convenio de los interinos, son otros temas que piden abordar.