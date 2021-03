Más de 35.000 hombres de la Región de Murcia sufren de eyaculación retardada y alrededor de un 40 por ciento de ellos la padecen por problemas psicológicos, indica a este diario Jesús Eugenio Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano (ISM).

El área de investigación de este centro ha publicado en el último suplemento de la revista norteamericana Journal of Sexual Medicine un estudio piloto en el que utilizando un dispositivo y una app española han tratado con éxito una disfunción sexual que afecta no solo a más de 35.000 murcianos, sino a casi un millón de españoles, y para la que no existe ahora mismo tratamiento farmacológico.

Los hombres que padecen esto suelen tener ciertas reticencias a la hora de mantener relaciones íntimas. Tras 15 minutos de penetración sin eyacular se considera que existe un problema.

El método combina un dispositivo junto con una app gamificada que guía al usuario a través de un programa de ejercicios que realiza de forma individual, detallan desde el ISM. Durante el programa el usuario utiliza diferentes mangas terapeúticas con el dispositivo Myhixel II, que van reeducando la respuesta eyaculatoria reproduciendo estímulos cada vez más similares a la estimulación coital.

«Hace unos años desde Japón se nos pidió que desarrollaramos un tratamiento para esta disfunción ya que en este país por razones culturales es la disfunción sexual más prevalente», apunta Rodríguez, a lo que añade que «comenzamos a trabajar en un programa de tratamiento usando juguetes sexuales para tal fin y al final desarrollamos un tratamiento que aún a día de hoy se utiliza allí».

La eyaculación retardada o ausencia de eyaculación es una disfución sexual incluida en la categoría de trastornos orgásmicos. En términos generales se caracteriza por la imposibilidad que experimenta el hombre para eyacular. Y la mayor parte de las veces se considera que su origen está en el ámbito psicológico.

«La eyaculación retardada es la disfunción sexual que más ha aumentado en los últimos años en las consultas de medicina sexual, si hace unos años lo más habitual era tratar casos producidos por ciertos fármacos y enfermedades crónicas, en la actualidad son las causas psicológicas las más frecuentes», precisa Rodríguez.

El área de investigación de ISM fue ya pionera hace unos años en la elaboración de un programa de ejercicios para la eyaculación retardada que se valía de juguetes sexuales japoneses para su implementación y que a día de hoy se sigue usando en dicho país. «Es ahora fruto de la colaboración con la compañía española Myhixel y tras años de investigación cuando se ha diseñado un dispositivo terapéutico cuya implementación en consulta ha demostrado ser una herramienta eficaz en el tratamiento de pacientes con eyaculación retardada sin causa orgánica en nuestro país», destacan desde el ISM en un comunicado.