La nueva consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Valle Miguélez, ha sido uno de los epicentros del terremoto político que sacudió la Región y España. La diputada de Ciudadanos que, junto a Francisco Álvarez e Isabel Franco, decidió no apoyar la moción de censura al Gobierno de Fernando López Miras tras haberla firmado en una reunión «llena de tensión» por indicación de altos cargos nacionales del partido Ciudadanos, concede a LA OPINIÓN una entrevista para explicar los detalles de lo ocurrido y avanzar algunos de sus planes políticos como consejera. Su papel en los hechos que han desembocado en un nuevo Gobierno regional y han propiciado la convocatoria de elecciones en la capital de España fue llamativo, porque fue una de las ‘arquitectas’ del nacimiento de Ciudadanos en la Región, y siempre fue considerada el enlace y la portavoz de la dirección nacional del partido en Murcia.

¿Se siente usted una tránsfuga?

No, no me he movido desde mi trayectoria desde 2015, desde que decidí entrar en política. Si esta palabra se utiliza para denotar movimientos de trayectoria, ya le digo que no. Simplemente, sigo trabajando con los mismos ideales, y las mismas convicciones hasta día de hoy.

Ha pasado por momentos muy difíciles en las últimas semanas. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando escuchó a su compañero Juan José Molina llamarla ‘sinvergüenza’ desde la tribuna de la Asamblea?

Para mí, cuando estás trabajando como cargo institucional para el beneficio de los ciudadanos son circunstancias que pueden darse porque hay personas que no compartieron mi decisión. Pero no describiría lo que ocurrió como ‘tiempos difíciles’; son los ciudadanos los que realmente lo están pasando mal porque necesitan recursos económicos para pagar sus facturas, para no cerrar sus negocios, eso sí es difícil.

¿Se considera todavía dentro de Ciudadanos? Los diputados que no apoyaron la moción de censura a López Miras han recurrido su expediente de expulsión.

Me siento una persona de centro. Como le he dicho, sigo con las mismas convicciones e ideales políticos de 2015; con esa economía liberal, con esa necesidad de bajar impuestos, con la prioridad en los ciudadanos frente a las instituciones… Si Ciudadanos continúa con esa ideología, por supuesto que me identifico, pero si se desvía o hace cambios en su ideología pues entonces serán ellos los que están cambiando, yo no.

Tras la querella que ha interpuesto Carlos Cuadrado (el que fuera vicesecretario general de Cs) contra usted, ¿sigue manteniendo que hubo presiones, coacciones, en la reunión donde se fraguaron las firmas de la moción de censura?

La reunión que tuvo lugar la noche de aquel martes fue muy tensa. Cada una de las personas que estuvo allí vivió la situación de una manera, según sus sentimientos y percepciones. Fue una reunión muy difícil; ahora, es verdad que dije todas las cosas que tenía que decir a mis compañeros. Creo que quedó bastante claro. El tono de la reunión fue elevado, todos lo sabemos. Y bueno, no entraré en el detalle de todos los temas que se quieren judicializar, pero sí le puedo decir que yo esa noche, cuando llegué a casa, el ataque de ansiedad fue elevado.

¿Cree que los murcianos entienden que una política de su experiencia firme algo que no quiere firmar?

Les puedo decir a los murcianos que los que estábamos en esa reunión sabemos que cuando te están diciendo varias personas que en 48 horas el presidente de esta Región va a convocar elecciones y que si se convocan elecciones a todos los que estamos allí presentes, más el resto de compañeros, se les acabará su futuro… creo que es una suficiente presión, no por tu futuro personal, sino porque de lo que tú hagas dependen otras familias… Las formas y los modos con los que se informaba de que era inminente que en 48 horas la Comunidad iba a convocar elecciones es un ejemplo de la tensión que se vivió ese martes.

En ese pacto entre Ciudadanos y PSOE, una pieza clave, además de cambiar el Gobierno regional, era desalojar al PP del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y conformar un gobierno entre liberales y socialistas como ha sucedido. ¿Es lo que necesita la capital en este momento?

Antes me gustaría aclarar que el Gobierno regional no tenía ningún problema antes de la moción de censura. La trayectoria y las gestiones se estaba desarrollando de manera normal para ser dos partidos en un gobierno en coalición. A lo mejor sólo una persona tenía problemas.

¿Nos referimos a Ana Martínez Vidal?

Nos referimos a una persona que sí tenía un problema. Si era el Ayuntamiento de Murcia el que sí tenía problemas, pero no el Gobierno regional, ¿por qué se pone encima de la mesa un paquete con la necesidad de cambiar el gobierno municipal y regional? En esa reunión se dijo que todos nos teníamos que sacrificar y ahí tenemos más indicios de cómo fue y cómo evolucionó esa reunión del martes. Es decir, ¿nos tenemos que sacrificar todos porque nuestros compañeros del Ayuntamiento tienen problemas? ¿Eso tiene que generar decisiones que afectan al Gobierno regional? Yo no lo comparto. Además, el miércoles, como colofón, nos llegó la información de que todo esto estaba urdido y planeado en Moncloa. Entiendo que la gente pueda tener dudas con mi decisión, pero tengamos en cuenta la información que me dieron en un momento y la que me llegó de forma posterior, de lo que realmente se quería hacer. Por eso tomé la decisión, para mí la correcta, en las dos situaciones. La primera porque desconocía toda la información que luego obtuve y donde me… presionaban no, informaban… de que todo dependía de lo que pasara en esa reunión, y la segunda, cuando ya tengo más información y tomo la decisión también correcta de mantener un gobierno estable.

¿Cómo explica que las negociaciones de los presupuestos regionales se hayan resuelto con los tres diputados que votaron contra la moción de censura en tres horas, cuando con Ciudadanos han estado empantanadas durante meses?

En la anterior no estaba, pero si en una mesa de negociación cambiando las personas se llegan a acuerdos porque se entienden las prioridades que necesita la Región de Murcia, como son las áreas sanitaria, social y empresarial, que necesitan recursos económicos… ahí entra el factor humano, el saber negociar qué es lo mejor para ese millón y medio de habitantes. Nosotros lo hemos hecho.

¿Cuál es su aportación en ese acuerdo?

Ante todo el apoyo al comercio y a la hostelería, en la que intervienen partidas también asignadas a la Consejería de Turismo. Necesitamos trabajar en equipo, coordinados, porque nuestras competencias afectan de manera conjunta al ciudadano. Ante todo, lo que te puedo asegurar es que en esas conversaciones en la negociación y las que mantengo con otros consejeros, prevalece el bienestar del sector de la hostelería, del turismo, de los autónomos, de las pymes, de las residencias… Cuando todos tenemos claro que vivimos una situación extraordinariamente difícil debido a la pandemia y dejamos de lado los temas personales y nos ponemos a trabajar todos con criterio, hemos visto que en tres horas se pueden sacar unos presupuestos que son más necesarios que nunca, porque sin ese recurso no podremos salir de esta crisis. Estamos en marzo, esta Región se merece tener los presupuestos ya vigentes.

Sobre las presiones que aseguró haber sufrido la anterior consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, para que diera su visto bueno a la compra de terrenos para la ZAL de Cartagena al doble de su valor de tasación, ¿tiene algo que decir?

El desarrollo portuario, la Zona de Actividades Logísticas, el Corredor Mediterráneo, el Aeropuerto o la llegada del AVE son infraestructuras indispensables para la Región. Mi apuesta por la ZAL de Cartagena siempre ha sido decidida. He pedido que el detalle del proyecto para ver todos los contratos y las tasaciones a las que hace alusión. En cualquier caso, por parte de esta Consejería apostaremos también por la ZAL de Cartagena, como he hecho siempre; otra muestra más de que yo no me he movido de mis ideales.

Según lo revelado por un medio nacional, Emilio Argüeso estaría ofreciendo puesto de trabajo en su Consejería a militantes de Ciudadanos. ¿Tiene esa persona alguna capacidad para cumplir esos ofrecimientos?

Quien piense que a mí me pueden decir a quién poner en un equipo o no, creo que está muy confundido, o no me conoce. No he tenido conversaciones con Emilio Argüeso, y tengo muy claro el equipo que quiero para la Consejería de Empresa. Que haya personas que puedan pensar que otras pueden ocupar puestos, no es Emilio, lo está diciendo muchísima gente de la Región de la sociedad civil, amigos, compañeros, que conocen a personas que están capacitadas para desarrollar ciertas funciones. Son propuestas que hay que escuchar. De ahí a decir que un compañero de Ciudadanos hace ese tipo de cosas, es que no me conoce.

Fuentes del PSOE han manifestado que no creen en su credibilidad como consejera, no sólo por lo que ellos consideran un caso de transfuguismo, sino porque fue apoderada en 2004 de una empresa cuyo administrador, Armando Gómez Trigueros, está hoy condenado a cuatro años de cárcel y a pagar 400.000 euros por una gestión irregular de ciertas opciones de compra, ¿tiene algo que decir al respecto?

Son actuaciones de otra persona. No puedo responder por lo que ha hecho un empresario con el que he trabajado, pero es que llevo 15 años trabajando, 15 años cotizando, levantándome a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Entiendo que a algunos les pueda parecer raro, pero yo vengo de la empresa privada, he estado en una asesoría, he estado en el sector de la construcción, he estado con varias empresas, en un día a día como asalariada como tantos otros en la Región. Las actuaciones de esa persona serán responsabilidad de esa persona. No mías. Llevo desde el 2015 fuera de todos esos ámbitos, no tengo ningún expediente judicial abierto. Lo que he hecho, como todo el mundo, ha sido trabajar, como secretaria, de administrativa o gestionando proyectos. Desde 2015 hasta hoy creo que he sido una persona muy responsable, preocupada por los ciudadanos y haciendo políticas útiles. Si ellos (PSOE) quieren ir por ese camino, perfecto, yo estoy orgullosa de haber trabajado en la construcción, no es nada desdeñable.

¿Tiene claro quiénes formarán ese segundo escalón de gestión en su Consejería? ¿Puede darnos el nombre de algunos de lcos ocuparán las direcciones generales?

Lo que tengo claro es que para la persona que ostente un cargo de responsabilidad en esta Consejería su prioridad debe ser la Región de Murcia y saber trabajar en equipo.

¿Cuáles serán tus líneas maestras en los dos años que quedan de legislatura en la Consejería? ¿Sera una labor continuista?

No juzgo los proyectos por quienes los pone en marcha sino por su contenido. Si son buenos se mantendrá y se pueden modificar para mejorarlos se hará. Ahora mismo, estamos pensando en que todos los proyectos deben ser dinámicos, porque la situación de pandemia está variando, viene una cuarta ola… Necesitamos inyectar liquidez a la sociedad porque lo necesita, pero también mantener ciertas medidas restrictivas para que la cuarta ola no tenga los efectos de la anterior. Serán políticas que se adaptarán a la sociedad; si ahora la hostelería necesita más ayudas, y también el comercio, pero luego otro sector, la Consejería debe ser flexible para adaptarse a las circunstancias.

¿Políticas como la habilitación de una línea de crédito de 250 millones por parte de CROEM, Aválam y diversas entidades financieras?

Por supuesto, pero es verdad que los ciudadanos también necesitan ayudas directas. Necesitamos esas dos herramientas. Poder financiera recursos para sobrevivir peor también directas. Un autónomo no puede salvar toda su deuda mediante préstamos porque llegará un momento en el que esté asfixiado y no pueda pagarlo. Las instituciones debemos saber qué porcentaje debemos destinar a ayudas directas y cual a préstamos.

¿Entiendo que es previsible que se anuncie otro paquete de ayudas directas para los sectores que peor lo están pasando?

Mi máxima preocupación es tener recursos económicos. No se pueden anunciar planes o iniciativas políticas si no van respaldadas de esos recursos, porque si no se quedarán en un titular. La Región, financieramente, necesita, un nuevo sistema de financiación autonómico, unos criterios de reparto de los fondos que llegan del Gobierno central que no perjudiquen a la Región, e ir a Europa para buscar esos recursos económicos, y eso es lo que va a hacer esta consejera.

¿Se siente cómoda con la posibilidad de que se incluyan las políticas, o se concedan consejerías a los diputados de Vox en el Gobierno regional?

Tendremos que esperar a que el presidente cierre sus acuerdos con tres diputados de la Cámara, una vez que los cierre, veremos los resultados y los analizaremos; pero tengo muy claro, y confío en el presidente de esta Región, en que nosotros vamos a seguir esa hoja de ruta de gobierno marcada en el 2019.

¿Ha pensado en algún momento de las últimas semanas abandonar la política?

No. Y si me pregunta si lo volvería a hacer te diría que sí. Lo que estoy haciendo procede de profundas convicciones. Di el paso a la política por estas cosas

¿Cabe la posibilidad de que ingrese en las filas del PP?

Visto cómo se mueven los escenarios… yo nunca pensé en mi vida ser consejera, os lo puedo asegurar, no entraban en mis planes. Mi proyecto es la semana que viene, hacer agenda para estar con la sociedad civil y con eurodiputados, buscar esos recursos económicos. Es en lo que estoy centrada, mañana o pasado no sé lo que haré.