El hasta ayer vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, anunció que interpondrá una querella contra la diputada Valle Miguélez, y nueva consejera en el Gobierno de López Miras, tras acusarle de coacciones para firmar la moción de censura con el PSOE y desbancar así al presidente regional, Fernando López Miras.

En el escrito de alegaciones por el expediente disciplinario que le abrió Ciudadanos tras renunciar a apoyar la moción de censura tras firmarla, Miguélez explicó que fue «engañada» y «coaccionada» por el dirigente de Cs. Según su versión, Cuadrado les dijo que «el PP convocaría elecciones en 48 horas y desapareceríamos».

Por su parte Carlos Cuadrado, que ayer anunciaba que deja su cargo de vicesecretario general del partido de Inés Arrimadas, señaló en su cuenta de ‘Twitter’ que no permitirá «injurias» hacia su persona. «Son mentiras inaceptables que se demostrarán falsas ante la justicia. Interpondré una querella contra esta difamación». En su opinión, en política «no vale todo para justificar las deslealtades propias con calumnias intolerables como esta».

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, también dijo sentirse coaccionada por Carlos Cuadrado para firmar la moción de censura junto al PSOE, y manifestó en Antena 3 que su cambio de opinión no obedeció a «una cuestión personal», sino a un ejercicio de «responsabilidad».

Sobre esta polémica también habló ayer el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juanjo Molina, que aseguró de forma rotunda que «no hubo ninguna coacción, lo digo de corazón, se actuó libremente; allí se dijo: Si esto se hace es porque todos están de acuerdo» en referencia a los seis diputados y los cuatro concejales de Cs en aquel momento. «Si alguno hubiera dicho que no lo veía claro o que no iba a apoyar la moción, nos habríamos ido cada uno a su casa y santas pascuas», señaló. En su cuenta de ‘Twitter’ fue más incisivo al dirigirse a Valle Miguélez: «Mientes y lo sabes. Y en el debate de la moción de censura me pegaré el gustazo de decírtelo a la cara, mirándote a los ojos a ti y a tus compinches».