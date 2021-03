El Partido Popular ha conseguido convencer a tres diputados de Ciudadanos enfrentados a Ana Martínez Vidal, Valle Miguélez, Isabel Franco y Francisco Álvarez, para no votar a favor de la moción de censura presentada por Cs y PSOE para acabar con 26 años de Gobierno regional del PP, lo que presumiblemente haría fracasar el cambio del Ejecutivo.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, se encuentra hoy en Murcia reunido con Fernando López Miras y ambos habrían negociado con estos tres diputados para mantener el Gobierno de coalición Cs-PP sin la presencia de Martínez Vidal, quien aspira a desbancar a Miras y ser la nueva presidenta del Gobierno. Está previsto que este mediodía realice una comparecencia el presidente de Murcia, acompañado por Isabel Franco, para explicar ese pacto.

Sin embargo, Martínez Vidal ha desmentido que los diputados de su partido vayan a votar en contra de la moción y asegura que se trata de una acción del Partido Popular para desestabilizar a Ciudadanos.

"Estamos asistiendo a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca", ha escrito la líder naranja en sus redes sociales.

El debate de la moción de censura se celebrará los próximos 17 y 18 de marzo. Marínez Vidal y Conesa contaban con los votos de los 17 diputados del PSOE y los seis de Cs, con los que alcanzarían la mayoría absoluta. Aunque también tenían en sus manos los dos votos a favor de Podemos, al perder tres del partido naranja, se quedarían a falta de un voto para los 23 necesarios.

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha manifestado que eran conocedores del "poder de las redes clientelares del PP para torcer la voluntad de los representantes". "Advertimos al PSOE de que era difícil que el cambio llegara de la mano de C’s", ha apuntado Serna, quien sostiene que desde Podemos "seguimos mostrando nuestro appoyo a la moción".

Arrimadas decía esta misma mañana que tenía todas las firmas

Esta misma mañana, en Onda Cero, Arrimadas ha asegurado que estaba tranquila porque tenía todas las firmas de sus "compañeros de Murcia para la moción de censura" y ha añadido que si no, "no se habría presentado". De hecho, ha añadido que espera que "todo el mundo cumpla su palabra" y no haya "ningún problema".

La dirigente de Cs y candidata a presidir Murcia, Ana Martínez Vidal, justificó esta moción el miércoles asegurando que se habría quebrado la confianza entre los dos partidos y expresó su "decepción" con el PP, una formación que, a su entender "solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición". Además, aseguró que un cambio en Murcia es "imprescindible" y que traerá "estabilidad y prosperidad".

Por su parte, López Miras ha afirmado desde el primer momento que la moción de censura de Cs supone un "acto de traición" y un "desleal" porque había "un pacto para cuatro años". A su entender, es un paso que solo busca satisfacer una ambición personal.